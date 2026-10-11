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Ministro Iván Cancino advierte que persisten fallas tras hackeo al Ministerio de Justicia

Cancino también reveló que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya habría recopilado material probatorio.

Mañana Express

noviembre 10 de 2026
07:57 a. m.
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, lanzó una nueva alerta sobre las consecuencias del ataque cibernético que sufrió esa cartera y aseguró que, pese a las medidas adoptadas, las fallas derivadas del hackeo aún persisten.

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Sus declaraciones se conocen en medio de la controversia que rodea a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y reavivan las preocupaciones sobre la seguridad de la información en entidades del Estado.

El funcionario recordó que el incidente fue denunciado públicamente en agosto, poco después de su llegada al Ministerio. Sin embargo, afirmó que las investigaciones posteriores permitieron establecer que las vulnerabilidades no eran recientes y que existían advertencias desde comienzos de año que, según dijo, no recibieron la atención necesaria.

Advertencias previas y un problema que aún no se supera

Durante sus declaraciones, Cancino aseguró que al llegar a la cartera encontró serias limitaciones en el acceso a sistemas e información debido al ataque informático. Según explicó, las alertas sobre posibles vulneraciones venían desde enero y no fueron atendidas con la importancia requerida.

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“Lo más preocupante era que las noticias venían de tiempo atrás, no como habían dicho que había sido solamente unos días antes. Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero, y por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio”, afirmó el ministro.

Asimismo, señaló que, aunque se han implementado medidas de contención y protección, algunos efectos del episodio continúan presentes dentro de la entidad.

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Fiscalía investiga posible conducta criminal

Cancino también reveló que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya habría recopilado material probatorio para establecer las causas y responsables de lo ocurrido. El ministro fue enfático al señalar que los hechos podrían tener implicaciones penales.

“Ese hecho tiene alguna posible connotación delictiva. Ya se denunció y la Fiscalía ya recaudó toda la evidencia y esperemos que en próximos días dé resultado de qué fue lo que pasó”, indicó.

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De acuerdo con información conocida por El Tablero de la Justicia a través de fuentes consultadas, una de las hipótesis que se analiza es que el hackeo habría estado orientado a obtener información específica relacionada con asuntos de carácter político. No obstante, esa versión aún hace parte de las indagaciones y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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