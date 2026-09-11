VIDEO | Bus de pasajeros y un tractocamión tipo niñera chocaron en túnel hacia Buenaventura

En las últimas horas se registró un grave accidente de tránsito en la vía entre Cali y Buenaventura, Valle del Cauca, en el sector de Los Naranjos, a la altura de Loboguerrero.

La información preliminar señala que un vehículo de carga, tipo niñera, habría chocado de frente contra un bus de pasajeros que había salido desde la Terminal de Buenaventura.

Las autoridades confirmaron el cierre de este corredor vial, mientras se adelanta la atención de la delicada emergencia.

¿Cómo fue la tragedia en el túnel Los Naranjos entre Buenaventura y Cali?

Desde la Terminal de Transporte de Buenaventura informaron que el bus habría salido con seis pasajeros a bordo.

Por ahora, las autoridades, lamentablemente, confirmaron la muerte del conductor del bus de transporte público.

Las autoridades avanzan en las operaciones de investigación y de rescate de las personas que pudieran estar lesionadas y atrapadas en los vehículos involucrados en el siniestro.

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No hay paso entre Loboguerrero y Buenaventura

Permanece cerrado el tránsito vial desde el sector de Loboguerrero hacia el puerto de Buenaventura.

Hay cierre vial total por el grave accidente de tránsito que se registró en el túnel número 6 en el sector de Los Naranjos, en el sector del kilómetro 55.