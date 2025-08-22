“Tenemos que frenar este terrorismo”: familiares de los uniformados asesinados en Amalfi

El reciente ataque terrorista en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos, ha sumido a Colombia en un profundo dolor que se extiende por todo el territorio nacional.

Las víctimas, jóvenes provenientes de diversos departamentos como Boyacá, Sucre, Atlántico, Risaralda y Huila, han dejado un vacío irreparable en sus comunidades y familias.

El uso de un dron para perpetrar este atentado contra una nave de las autoridades marca un precedente preocupante en la evolución de las tácticas empleadas por los grupos armados ilegales.

Las autoridades antioqueñas han confirmado que es la primera vez que se utiliza este método en la región, lo que ha generado alarma entre las fuerzas de seguridad y la población civil.

Entre las víctimas se encuentra el capitán Francisco Merchan, oriundo de Mongua, Boyacá, descrito como "el consentido de su casa".

En Barranquilla, la familia del patrullero José Daniel Varela quedó devastada. Su papá, entre lágrimas, narró que era un excelente hijo y que siempre estaba dispuesto a ayudarle.

Por otro lado, desde San Marcos, Sucre, lloran la pérdida del uniformado Rafael Enrique Anaya. Su tío, Héctor Anaya, lo recuerda con felicidad.

“Mi sobrino era muy amable, era muy alegre, muy divertido, amigo, padre, un padre muy amoroso”, aseguró Héctor.

La tragedia ha despertado un clamor generalizado por acciones contundentes contra el terrorismo. "Que frenemos ese terrorismo que tenemos, porque, así como estamos nosotros hoy sufriendo, los padres, los tíos, la familia de él, pues hay muchos también que sienten lo mismo”, añadió el tío del patrullero Varela.

En los próximos días, se espera que los cuerpos de los uniformados sean trasladados a sus lugares de origen para recibir un último homenaje.

Mientras tanto, el país entero se une en solidaridad con las familias afectadas y exige medidas para prevenir futuros ataques similares.