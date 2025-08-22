CANAL RCN
Colombia Video

“Tenemos que frenar este terrorismo”: familiares de los uniformados asesinados en Amalfi

El atentado terrorista contra una nave policial en Antioquia ha provocado conmoción nacional. Familias de diferentes departamentos lloran la pérdida de sus seres queridos.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
08:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reciente ataque terrorista en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos, ha sumido a Colombia en un profundo dolor que se extiende por todo el territorio nacional.

Estado de salud de policías heridos en atroz atentado en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos
RELACIONADO

Estado de salud de policías heridos en atroz atentado en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos

Conmoción por atroz atentado en Amalfi

Las víctimas, jóvenes provenientes de diversos departamentos como Boyacá, Sucre, Atlántico, Risaralda y Huila, han dejado un vacío irreparable en sus comunidades y familias.

El uso de un dron para perpetrar este atentado contra una nave de las autoridades marca un precedente preocupante en la evolución de las tácticas empleadas por los grupos armados ilegales.

Las autoridades antioqueñas han confirmado que es la primera vez que se utiliza este método en la región, lo que ha generado alarma entre las fuerzas de seguridad y la población civil.

Entre las víctimas se encuentra el capitán Francisco Merchan, oriundo de Mongua, Boyacá, descrito como "el consentido de su casa".

En Barranquilla, la familia del patrullero José Daniel Varela quedó devastada. Su papá, entre lágrimas, narró que era un excelente hijo y que siempre estaba dispuesto a ayudarle.

Familiares de uniformados muertos en atentado los recuerdan con nostalgia

Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?
RELACIONADO

Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?

Por otro lado, desde San Marcos, Sucre, lloran la pérdida del uniformado Rafael Enrique Anaya. Su tío, Héctor Anaya, lo recuerda con felicidad.

“Mi sobrino era muy amable, era muy alegre, muy divertido, amigo, padre, un padre muy amoroso”, aseguró Héctor.

La tragedia ha despertado un clamor generalizado por acciones contundentes contra el terrorismo. "Que frenemos ese terrorismo que tenemos, porque, así como estamos nosotros hoy sufriendo, los padres, los tíos, la familia de él, pues hay muchos también que sienten lo mismo”, añadió el tío del patrullero Varela.

En los próximos días, se espera que los cuerpos de los uniformados sean trasladados a sus lugares de origen para recibir un último homenaje.

Mientras tanto, el país entero se une en solidaridad con las familias afectadas y exige medidas para prevenir futuros ataques similares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

VIDEO | En ruinas quedaron los comercios del lugar donde detonó el ‘camión bomba’ en Cali

Catatumbo

El Catatumbo le apuesta a la construcción de colegios con método innovador y más de $100 mil millones en inversión

Bogotá

Esto se sabe sobre el mayor de la Policía herido en Bogotá: fue agredido por un sujeto

Otras Noticias

Viral

Equipo jurídico de Camila Rodríguez, expareja de Beéle, se pronuncia ante el fallo

El equipo legal de la creadora de contenido se pronunció ante el fallo a favor del cantante.

Nicolás Maduro

Maduro ya superó a Pablo Escobar y al 'Chapo' Guzmán, según exalcalde de Caracas: reveló detalles

Exalcalde de Caracas mencionó que el poder de Pablo Escobar y el 'Chapo' Guzmán ya fue superado por Nicolás Maduro.

Animales

El superalimento que podría salvar a las abejas de su desaparición, según científicos

Millonarios

Las primeras palabras de Hernán Torres tras su regreso a Millonarios

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025