Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?

Las autoridades identificaron a los presuntos cabecillas del Frente 36 de las disidencias señalados de ejecutar el ataque.

agosto 22 de 2025
08:29 a. m.
En la vereda Los Toros, jurisdicción del municipio de Amalfi, un helicóptero que realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado en un ataque que deja hasta ahora 12 militares muertos y tres heridos.

¿Quiénes son los responsables del atentado contra el helicóptero en Amalfi?

El hecho se produjo en una zona marcada por la presencia de disidencias de las Farc, específicamente el Frente 36, el Clan del Golfo y células del ELN, grupos que se disputan el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

En este sentido, y según información confirmada por las autoridades departamentales, los presuntos responsables del atentado son alias Guaricho, Barbas y Guillermino, señalados cabecillas de las disidencias que operan en la zona.

Autoridades ya habían anunciado que se venía un ataque y nadie reaccionó

El Secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, reveló que desde el 4 de junio habían advertido al Ejecutivo sobre el riesgo en esta zona.

Desde el 4 de junio advertimos la situación tan difícil que se vive en esta parte del departamento. Solicitamos presencia con capacidades nacionales del Ejército por los enfrentamientos permanentes entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las FARC. Mandamos oficios al Gobierno Nacional y no hubo respuesta.

El funcionario criticó la falta de acción:

Siempre hemos pedido que se vuelquen todas las capacidades en Antioquia. Hoy el departamento registra más de 1.100 homicidios en lo corrido del año, el 90% asociados a disputas de estas estructuras. El Gobierno escucha, asiste a consejos de seguridad, pero no hay resultados concretos.

Hubo demoras en la evacuación de los heridos del atentado contra helicóptero en Amalfi

La tragedia comenzó a conocerse hacia el mediodía, cuando las primeras informaciones hablaban de seis muertos y siete heridos. Sin embargo, el saldo aumentó en horas de la noche:

Intentaron ingresar dos veces al sitio, pero el mal tiempo no lo permitió. Esta mañana salieron tres máquinas para evacuar los cuerpos y trasladar a los heridos.

Paralelamente, mientras las familias lloraban a los uniformados caídos, en redes sociales circularon videos en los que presuntos integrantes del Frente 36 celebraban la caída del helicóptero.

