CANAL RCN
Colombia

Estado de salud de policías heridos en atroz atentado en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos

Los uniformados fueron atacados con drones explosivos y ráfagas de fusil cuando hacían labores de erradicación de cultivos ilícitos.

Estado de salud de policías heridos en atroz atentado en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
02:41 p. m.
Un día después de ver cara a cara la crueldad de la violencia en Colombia, se conoció un nuevo informe sobre el estado de salud de los sobrevivientes del ataque con drones y armas largas que se registró contra la Policía en zona rural de Amalfi, Antioquia.

En medio del ataque terrorista en el que fue derribado un helicóptero que custodiaba a los policías que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos, fueron atacados con ráfagas de fusil.

En este cruel ataque 13 uniformados fueron asesinados y otros cuatro que sobrevivieron a la violencia en su máxima expresión.

Estado de salud de los policías que sobrevivieron a atentado en Amalfi

Este 22 de agosto, la Policía Nacional emitió un informe que revela el estado de salud de los uniformados que siguen con vida.

Se trata de cuatro patrulleros que resultaron lesionados en medio de la explosión y los disparos, todos con edades entre 28 y 30 años.

“Ingresaron al hospital central por servicio de urgencias a las 10:28 horas del 21 de agosto, siendo valorados por un equipo multidisciplinar de profesionales y especialistas”, dice el reporte.

Actualmente se encuentran estables y bajo pronóstico reservado.

Así fue el ingreso de los policías heridos a los hospitales

La situación en esta zona rural de Amalfi donde la Policía fue blanco de un doble atentado a manos del Frente 36 de las disidencias de las Farc, la extracción de los cuerpos y el rescate de los heridos fue compleja.

Después de varias horas, los uniformados que se encontraban con vida fueron trasladados a centros asistenciales donde fueron valorados y atendidos de manera inmediata:

Los especialistas realizaron todos los protocolos de atención que requería cada uniformado de acuerdo con la complejidad de sus heridas.

Este reporte señala que los cuatro patrulleros que sobrevivieron al cruel ataque se encuentran estables.

