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Hallaron sin vida a Violeta y su abuela, sepultadas al desplomarse su edificio en Cali

Los rescatistas hallaron los cuerpos en el piso 1 del conjunto residencial Guadalupe, ubicado sobre la avenida principal.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
06:32 p. m.
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Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de la niña Violeta Guerrero, de siete años, y su abuela Amparo Jiménez, sobre las 10:50 de la noche del 11 de agosto, tras el colapso parcial de un edificio residencial en el sur de Cali.

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La menor se encontraba de vacaciones con su abuela cuando ocurrió la tragedia. Su familia activó todos los mecanismos de búsqueda para tratar de ubicarlas con vida.

El trágico derrumbe se registró en el conjunto residencial Guadalupe, ubicado en la carrera tercera con calle 56, sobre la avenida Guadalupe, una de las vías principales de la ciudad.

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La niña Violeta y su abuela fueron halladas sin vida bajo los escombros

Las víctimas residían en el apartamento 102 de la Torre A, situado en el primer piso de la estructura.

La edificación sufrió un colapso parcial, provocando que el segundo nivel cayera sobre este y ambos se desplomaran hacia el sótano.

Los cinco pisos superiores permanecieron en pie, generando una situación compleja para las labores de búsqueda y rescate.

Los equipos de emergencia encontraron a Violeta junto a su abuela entre los escombros. Según reportes preliminares, la niña estaba aprisionada por los restos de la estructura colapsada. Los cuerpos fueron extraídos una vez fueron hallados, unas 36 horas después del poderoso sismo.

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Violeta pasaba vacaciones con su abuela con quien falleció tras el terremoto

El conjunto residencial Guadalupe se encuentra en una zona de alta circulación del sur de Cali, lo que complicó las maniobras de los equipos de rescate debido al tráfico vehicular y la concentración de personas en el área.

Laa menor que se encontraba pasando sus vacaciones con su abuela cuando fueron sorprendidas por la furia de la naturaleza.

Los organismos de socorro mantienen vigilancia sobre la edificación para prevenir nuevos incidentes, mientras se evalúa la seguridad estructural de los pisos que permanecieron en pie tras el colapso inicial.

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