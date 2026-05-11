CANAL RCN
Colombia

Gobierno decreta duelo nacional por el periodista Mateo Pérez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

Según el documento, durante el duelo se izará el pabellón nacional a media asta en todos los edificios públicos.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
01:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno de Colombia decretó dos días de duelo nacional en memoria del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido el pasado viernes 8 de mayo, y de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista y director del medio El Confidente de Yarumal, asesinado en el municipio de Briceño, Antioquia, en la vereda El Palmichal.

“'Calarcá' le tiene la cola pisada a Petro”: gobernador de Antioquia sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez
RELACIONADO

“'Calarcá' le tiene la cola pisada a Petro”: gobernador de Antioquia sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez

La medida fue oficializada mediante el Decreto 0483 del 10 de mayo de 2026, firmado por la Presidencia de la República.

Según el documento, durante el duelo se izará el pabellón nacional a media asta en todos los edificios públicos, unidades militares y de policía, así como en las embajadas de Colombia en el exterior. Además, el Ministerio de Defensa dispondrá los honores correspondientes en las guarniciones militares.

El asesinato de Mateo Pérez vuelve a generar cuestionamientos sobre la paz total
RELACIONADO

El asesinato de Mateo Pérez vuelve a generar cuestionamientos sobre la paz total

Trayectoria de Vargas Lleras

El decreto recuerda la amplia carrera política de Vargas Lleras, quien fue concejal de Bogotá, senador, presidente del Congreso, ministro del Interior y de Vivienda, y vicepresidente de la República entre 2014 y 2017.

Ministro de Defensa reveló nuevos datos relacionados con el crimen del periodista Mateo Pérez
RELACIONADO

Ministro de Defensa reveló nuevos datos relacionados con el crimen del periodista Mateo Pérez

También fue candidato presidencial y figura influyente en la política nacional. Su fallecimiento se produjo en Bogotá, tras enfrentar problemas de salud durante varios años.

Homenaje al periodismo joven

El Gobierno también rindió homenaje a Mateo Pérez Rueda, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y director del medio El Confidente en Yarumal, Antioquia. El joven periodista fue asesinado por una organización criminal en Briceño, Antioquia, hecho que generó rechazo y solidaridad hacia su familia.

El decreto establece que una copia oficial será entregada a los familiares de ambos, como muestra de reconocimiento y solidaridad del Estado colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Mapa del escándalo de la UNGRD: quiénes están presos, los que siguen libres y los prófugos

Asesinatos en Colombia

“'Calarcá' le tiene la cola pisada a Petro”: gobernador de Antioquia sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez

Paloma Valencia

María Claudia Tarazona anuncia su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

Otras Noticias

Enfermedades

Estos son los países afectados por el brote internacional de hantavirus

Estos son los seis países con casos confirmados de hantavirus. ¿Cuáles son?

Prima

Confirman cuánto recibirán de prima los trabajadores en 2026 y la fecha máxima de pago en junio

Los trabajadores en Colombia ya conocen cuánto podrían recibir de prima en junio de 2026 y cuál será la fecha máxima para el pago de esta prestación social.

Venezuela

Confirman la muerte del preso político José Manuel García Sabino en cárcel de Venezuela

Álvaro Uribe

“Era tan amable”: Álvaro Uribe recordó a Yeison Jiménez durante su charla con Westcol

Independiente Santa Fe

Santa Fe y el dato que lo pone como favorito ante América en Bogotá: vea el reciente historial