Gobierno decreta duelo nacional por el periodista Mateo Pérez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

El Gobierno de Colombia decretó dos días de duelo nacional en memoria del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido el pasado viernes 8 de mayo, y de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista y director del medio El Confidente de Yarumal, asesinado en el municipio de Briceño, Antioquia, en la vereda El Palmichal.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 0483 del 10 de mayo de 2026, firmado por la Presidencia de la República.

Según el documento, durante el duelo se izará el pabellón nacional a media asta en todos los edificios públicos, unidades militares y de policía, así como en las embajadas de Colombia en el exterior. Además, el Ministerio de Defensa dispondrá los honores correspondientes en las guarniciones militares.

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Trayectoria de Vargas Lleras

El decreto recuerda la amplia carrera política de Vargas Lleras, quien fue concejal de Bogotá, senador, presidente del Congreso, ministro del Interior y de Vivienda, y vicepresidente de la República entre 2014 y 2017.

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También fue candidato presidencial y figura influyente en la política nacional. Su fallecimiento se produjo en Bogotá, tras enfrentar problemas de salud durante varios años.

Homenaje al periodismo joven

El Gobierno también rindió homenaje a Mateo Pérez Rueda, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y director del medio El Confidente en Yarumal, Antioquia. El joven periodista fue asesinado por una organización criminal en Briceño, Antioquia, hecho que generó rechazo y solidaridad hacia su familia.

El decreto establece que una copia oficial será entregada a los familiares de ambos, como muestra de reconocimiento y solidaridad del Estado colombiano.