Colombia Video

Tiroteo en centro comercial de Bucaramanga dejó dos muertos y dos heridos

El intento de robo a una joyería dejó a un policía y uno de los presuntos delincuentes sin vida.

noviembre 30 de 2025
01:33 p. m.
Momentos de pánico se vivieron durante la tarde del pasado sábado 29 de noviembre en Bucaramanga, mientras un grupo de delincuentes ingresaron a un centro comercial para llevar a cabo un robo en una joyería del recinto.

Detalles del tiroteo en joyería de Bucaramanga

Los hechos, presentados en el centro comercial Cuarta Etapa, dejaron un saldo de dos muertos entre los que se encuentra un policía y uno de los presuntos delincuentes que ingresaron con armas al recinto.

El tiroteo, registrado sobre las 3:00 p.m., obligó a todos los ciudadanos, entre visitantes y demás trabajadores del centro comercial, a resguardarse de las balas en los baños y otros locales que cerraron sus puertas al escuchar los fuertes impactos.

Según las autoridades, el intercambio de disparos generó la muerte de Freddy Francisco Leal, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga e investigador de la Sijín, quien se encontraba de civil.

“Desgraciadamente pierde la vida nuestro uniformado, quien fue trasladado a la clínica Bucaramanga en donde fue reanimado aproximadamente por 48 minutos tratando de sobrevivir. Pero debido a la gravedad de las heridas falleció en ese lugar”, explicó William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Así mismo, se confirmó que los heridos se encuentran recuperándose y su estado actual es estable. Por su parte, las autoridades tomaron la determinación de fortalecer con un refuerzo policial a todos los centros comerciales de la ciudad durante los próximos días.

¿Quiénes eran los delincuentes?

Otra de las víctimas fatales del hecho correspondió a uno de los presuntos delincuentes, quien, según las autoridades, habría hecho parte de una red delincuencial de casi doce personas pertenecientes a una banda proveniente de Barranquilla.

Cinco de estos presuntos delincuentes fueron capturados, de modo que, las autoridades se encuentran ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos para esclarecer los hechos.

Este hecho se suma a otros tres robos que se han perpetrado en distintas joyerías en la ciudad de Bucaramanga.

