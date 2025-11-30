“Normalización avanza más rápido de lo previsto”: Gobierno sobre actualización de la flota Airbus A320

Finalizada la última sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) que el Gobierno instaló para atender la solicitud del fabricante europeo Airbus sobre la flota de aviones A320 y afrontar la crisis aérea conjunto a las aerolíneas Avianca, LATAM y JetSMART, el Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Transporte informó que “la normalización avanza más rápido de lo previsto y Colombia entra en fase de estabilización operacional”.

En concreto, 108 de las 124 aeronaves afectadas por la contingencia; es decir, el 87% ya completaron la actualización requerida por Airbus que, en la tarde del viernes informó “que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo".

Tanto JetSmart como Latam actualizaron el 100% de sus aviones “alcanzados por esta situación” y otras aerolíneas con operación en el país, principalmente Avianca, han actualizado un 86,4% de la flota.

“Además, de las 23 aeronaves que inicialmente debían ser llevadas a taller, 4 fueron actualizadas sin traslado, reduciendo el número pendiente a 19–20 unidades”, indicó la cartera de Transporte en un comunicado.

Gobierno exigió a Airbus entregar el software pendiente para normalizar la operación en el país:

La ministra María Fernanda Rojas señaló: “La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, pero no bajamos la guardia. Airbus debe entregar sin dilación el software faltante. La seguridad aérea no se negocia, y ninguna aeronave volverá a volar sin cumplir el 100 % de los estándares técnicos”.

Sin embargo, la empresa Thales logró completar “los controles de calidad y liberar el software final, habilitando el paso clave para cerrar la contingencia”, mientras, se “coordina su transferencia inmediata a los talleres autorizados y la importación de insumos que permitirán convertir procedimientos complejos en actualizaciones rápidas”.

Durante el fin de semana, 148 vuelos en Colombia, 68 internacionales y 80 domésticos, se han visto afectados, al igual que 22.630 pasajeros, por la situación de los A320. Sin embargo, la tendencia ha decrecido. De acuerdo con el Ministerio, el sábado se reportó la cancelación de 98 vuelos y el domingo 64 vuelos registraron afectaciones, entre demoras, cambios y cancelaciones.

“Pese a la contingencia, los principales aeropuertos —incluido El Dorado— no registraron congestión severa, gracias a la coordinación del PMU y a los planes de contingencia activados por las aerolíneas”, celebró la cartera de Transporte.