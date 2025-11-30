Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomienda evacuar zona A1 por actividad del volcán Puracé

En las primeras 24 horas desde que el Servicio Geológico Colombiano elevó la alerta de amarilla a naranja por variaciones sísmicas y de energía al interior del volcán Puracé, en el departamento del Cauca, el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó evacuar “e manera inmediata y preventiva” la zona A1 por alta amenaza, en la que habitan cerca de 70 personas.

Y es que, si bien las autoridades locales se reservan la potestad de ordenar una evacuación, en las últimas horas se han registrado señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos y la emisión de gases y ceniza, con columnas de humo entre los 500 metros y los 1,4 kilómetros.

Así lo explicó el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, Jaime Raigosa:

“Después del cambio en el estado de la alerta, de amarillo a naranja, en el volcán Puracé, durante las últimas 24 horas se han seguido presentado señales sísmicas al interior del volcán, como pulsos de tremor, que se mantienen durante un tiempo prolongado en los registros de nuestros instrumentos, y señales de largo periodo, asociadas con emisiones de gas asociadas a la atmosfera y emisiones de cenizas”.

Erupción del volcán no es inminente, pero hay que adoptar medidas de prevención:

El Puracé es el único volcán de la cadena de los Coconucos que se mantiene activo. Su última erupción fue a finales de la década de los 70s y, de acuerdo con Nathalia Contreras, directora de geoamenazas del SGC, “nos está advirtiendo que es posible una erupción significativa que afecte a las poblaciones cercanas, pero podría no ocurrir”.

Desde que anunciaron la alerta naranja, “se destaca una señal sísmica con emisiones de ceniza que se registro desde las 4:00 de la mañana y continuó con un pulso de tremor que se mantuvo durante varias horas. Debido a esto el Servicio Geológico Colombiano ha emitido varios boletines, alertas para la Aeronáutica Civil”.

Para degradar la alerta de nuevo a amarilla, el SGC explicó que se requiere de tiempo y la verificación de tendencias estables, durante varios días, para declarar un retorno a la fase de estabilidad. Mientras, Raigosa recomienda seguir las recomendaciones de la entidad y autoridades locales, como evitar la cima del volcán, mantener cubiertos los recipientes con agua potable y utilizar tapabocas:

“Se ha registrado olor a azufre y la caída de ceniza en sectores aledaños al volcán, como la vía de Popayán a Tototró, en la vereda Río Negro, en Paletará y lo sectores de Mina de Azufre y Agua Hirviendo. Debido a esto, el SGC recomienda a la población seguir nuestros informes, boletines e indicaciones, como las de las alcaldías locales, el comité departamental de Gestión del Riesgo y la UNGRD”.