¿Cómo consiguió Zulma Guzmán el talio con el que envenenó a sus víctimas?

La Fiscalía enfrenta una gran interrogante en el caso de las niñas envenenadas con frambuesas enviadas a domicilio en el norte de Bogotá y es determinar cómo Zulma Guzmán obtuvo el talio, el veneno con el que mató a sus víctimas.

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Se trata de un químico altamente letal y prohibido en Colombia desde 1979. Esta sustancia, anteriormente utilizada en raticidas, fue prohibida por su extrema peligrosidad para los seres humanos.

En audiencias reservadas del proceso judicial, conocidas por Noticias RCN, la fiscal del caso reveló detalles perturbadores sobre la concentración del veneno.

Las frambuesas eran las que estaban contaminadas con talio. En una cantidad tan absurda que para que el organismo empiece a presentar esta falla multisistémica y se muestre esta intoxicación.

Asimismo, explicó que “se tienen que tener 10 microgramos, y en este caso lo que se encontró tanto en las frambuesas como en las niñas era superior a 20 microgramos de talio.

La dosis letal de talio hallada en las frambuesas

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, la cantidad de 20 miligramos encontrada en las frambuesas resulta completamente letal para un ser humano.

Esta concentración, calificada por la fiscal como absurda, superaba el doble del umbral necesario para provocar una intoxicación con falla multisistémica.

La Fiscalía trabaja para esclarecer no solo las circunstancias de los envenenamientos, sino también la cadena de suministro que permitió el acceso a una sustancia prohibida.

¿Cómo consiguió Zulma Guzmán el talio para envenenar a sus víctimas?

La prohibición del talio en Colombia es de hace más de cuatro décadas, lo que complica significativamente el rastreo de su procedencia. Este químico, que fue retirado del mercado legal por su alta peligrosidad, solo podría obtenerse actualmente a través de canales ilegales.

La Fiscalía ha planteado varias hipótesis sobre el origen del veneno. Una de las principales líneas de investigación apunta al posible uso del mercado negro como fuente de obtención. Esta teoría cobra fuerza considerando las dificultades para acceder legalmente a la sustancia.

Otro elemento que las autoridades están evaluando es la conexión de Zulma Guzmán con Argentina, país hacia donde presuntamente intentó escapar. Los investigadores exploran si existe alguna relación entre este destino y la adquisición del químico letal, aunque esta línea de investigación aún no ha arrojado conclusiones definitivas.