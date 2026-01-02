Gustavo Petro viaja a EE. UU.: así arranca su agenda antes del cara a cara con Trump

La visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos no se limitará a un solo encuentro en la Casa Blanca. Su llegada a Washington, prevista para la noche de este domingo, dará inicio a una agenda diplomática que se pondrá en marcha desde el lunes y que busca reordenar la relación entre Bogotá y Washington tras varios meses de tensiones.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario saldrá de Colombia en horas de la tarde y aterrizará en una base militar cercana a la capital estadounidense. Desde el día siguiente comenzará una serie de reuniones y actividades con organismos multilaterales y distintos sectores políticos, en un contexto marcado por el fuerte invierno que atraviesa la ciudad, con temperaturas bajo cero que han obligado a reforzar la logística de la visita.

El momento central del viaje está previsto para el martes 3 de febrero a las 11:00 a. m., cuando Petro se reúna con el presidente Donald Trump. Será el primer encuentro directo entre ambos desde que se agudizaron las diferencias en temas sensibles como la política antidrogas y la cooperación en seguridad.

Una agenda con énfasis en seguridad y región

Uno de los ejes del viaje será recomponer los canales de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un asunto que ha generado roces entre los dos gobiernos en los últimos meses. Además, en la mesa también estarán otros temas regionales, como la situación en Venezuela y los escenarios de estabilidad en América Latina.

La delegación que acompaña al presidente incluye a la canciller Rosa Villavicencio y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entre otros funcionarios vinculados a la agenda de seguridad y relaciones exteriores. La presencia de este equipo apunta a que el viaje no sea solo protocolario, sino que deje señales concretas sobre el rumbo de la relación bilateral.

Más allá de la foto con Trump, la Casa de Nariño apuesta a que esta visita sirva para bajar la temperatura diplomática y abrir un nuevo capítulo en el diálogo con Washington, en un momento clave para la política exterior colombiana.