Este viernes 27 de noviembre de 2026 se han confirmado más de diez temblores en Colombia.

Las magnitudes han estado entre los 2.1 y 3.1, mientras que los epicentros han sido en Boyacá, Santander, Huila, Tolima, Cesar y Chocó.

¿De cuánto han sido las profundidades? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 27 de noviembre de 2026

Epicentro: Pauna, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Pauna (Boyacá), a 8 de Briceño (Boyacá) y a 9 de San Pablo de Borbur (Boyacá).

Estos han sido los otros temblores que se han confirmado en Colombia hoy 27 de noviembre de 2026

2:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 16 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

3:05 a.m.

Epicentro: Socotá, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Pisba (Boyacá), 27 de Paya (Boyacá) y a 27 de Socotá (Boyacá).

3:13 a.m.

Epicentro: Albania, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Albania (Santander), a 7 de Tununguá (Boyacá) y a 7 de Briceño (Boyacá).

3:19 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

5:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

8:28 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Gigante (Huila), a 18 de Hobo (Huila) y a 20 de Tesalia (Huila).

10:02 a.m.

Epicentro: Cubará, Boyacá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 37 de Saravena (Arauca) y a 51 de Fortul (Arauca).

11:28 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 45 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 46 de Sipí (Chocó) y a 46 de Trujillo (Valle del Cauca).

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3:22 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).