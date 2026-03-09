Santa Fe vs. Vasco: precios de las boletas desatan indignación en los hinchas

Los hinchas de Independiente Santa Fe tendrán que pagar hasta $302.400 por una boleta individual para el partido contra Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, una cifra que provocó críticas entre seguidores del cuadro cardenal en redes sociales.

El partido se disputará el martes 8 de septiembre a las 5:00 p. m. en El Campín, donde Santa Fe buscará sacar ventaja en la serie antes de viajar a Brasil para el encuentro de vuelta.

La polémica entre los aficionados no tardó en aparecer después de que el club publicara los precios para el compromiso internacional. Las localidades más costosas superan los $300.000, mientras que la entrada individual más económica para las tribunas destinadas al público local cuesta $154.560.

¿Cuánto cuestan las boletas para Santa Fe vs. Vasco?

Estos son los precios anunciados para el público general:

Occidental Platea Alta: $302.400

Occidental Platea Baja: $302.400

Occidental Preferencial: $302.400

Occidental General: $215.040

Oriental Preferencial: $194.880

Oriental Platea: $194.880

Oriental General: $154.560

Lateral Sur: $154.560

Lateral Norte visitante: $201.600

Para los abonados, el panorama también es desalentador economicamente. Las recargas tienen precios entre $138.880 y $272.160, dependiendo de la localidad.

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Además, el club informó que los abonados podrán hacer la recarga hasta el lunes 7 de septiembre.

¿Por qué los hinchas de Santa Fe están molestos?

El costo de las entradas generó indignación entre aficionados que consideran elevado el precio para asistir a un partido en El Campín.

La molestia aumenta por el contraste entre las localidades: mientras una entrada para Occidental llega a $302.400, asistir desde Oriental General o Lateral Sur cuesta $154.560.

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Santa Fe llega al compromiso continental después de eliminar a River Plate en una dramática definición por penaltis en el estadio Monumental. Ahora tendrá enfrente a Vasco da Gama, que cuenta con algunos futbolistas colombianos en su plantilla.

La serie comenzará en Bogotá y se definirá el 15 de septiembre en São Januário, en Río de Janeiro.