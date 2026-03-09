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¿Cuándo es la semana de receso de octubre de 2026? Fechas para colegios calendario A y B

Conozca cuándo será la semana de receso escolar de octubre de 2026 en Colombia y las fechas para colegios calendario A y calendario B.

Colegios donde estudian los niños genios
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
01:08 p. m.
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La semana de receso escolar de octubre de 2026 es una de las fechas más esperadas por estudiantes y familias en Colombia.

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Esta pausa en las actividades académicas permite organizar viajes, actividades recreativas o simplemente tener unos días de descanso antes de afrontar la recta final del año.

Para este año, el receso estará marcado además por un festivo nacional, situación que permitirá que muchos estudiantes tengan varios días consecutivos sin clases. Sin embargo, existen algunas diferencias que deben tener en cuenta quienes estudian en colegios de calendario A y calendario B.

¿Cuándo es la semana de receso de octubre de 2026?

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, la semana de receso estudiantil comprende los cinco días hábiles anteriores al festivo del 12 de octubre.

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En 2026, esta pausa se desarrollará entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre. Al sumarse el fin de semana del 10 y 11 y el festivo del lunes 12 de octubre, muchos estudiantes podrán disfrutar de un descanso continuo desde el sábado 3, una vez terminen sus actividades de la semana anterior, hasta el lunes festivo.

De esta manera, el regreso habitual a las aulas se produciría el martes 13 de octubre de 2026.

¿La semana de receso es igual para colegios calendario A y B?

El Ministerio de Educación establece esta semana de receso dentro del calendario académico. No obstante, es importante diferenciar la situación de los colegios oficiales y los establecimientos privados.

En el caso de los colegios oficiales, las secretarías de Educación de cada entidad territorial establecen el calendario académico siguiendo las disposiciones nacionales. Por eso, las familias deben revisar las fechas definidas para su ciudad o departamento.

Los colegios privados, entre los que se encuentran instituciones de calendario A y calendario B, tienen autonomía para organizar su calendario académico, siempre que cumplan las exigencias legales relacionadas con semanas lectivas e intensidad horaria.

Por esta razón, aunque la pausa de octubre está contemplada, las fechas específicas pueden depender de la programación de cada establecimiento educativo.

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