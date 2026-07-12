Violencia en Segovia: operativo contra minería ilegal deja un muerto y varios heridos

El recrudecimiento de los hechos violentos ligados a la minería ilegal en Antioquia quedó en evidencia este fin de semana en Segovia, donde un operativo de la fuerza pública derivó en enfrentamientos con encapuchados, la quema de vehículos y ataques contra instalaciones de la multinacional Aris Mining. El saldo preliminar es de un hombre muerto y varios heridos, entre ellos bomberos.

Las cifras muestran un incremento alarmante: en 2023 se registraron 11 hechos de este tipo, en 2024 fueron 24, en 2025 ascendieron a 52 y en lo corrido de este año ya van 48, lo que representa un aumento del 373%.

Escalada de violencia en Segovia

Desde las 2:00 de la madrugada, encapuchados permanecen enfrentados a la fuerza pública que llegó a cerrar una mina que operaba de forma ilegal desde hace más de un año.

La situación escaló al punto que manifestantes incendiaron oficinas de Aris Mining, quemaron seis vehículos y agredieron a los bomberos.

"Llegando al barrio Taparal son detenidos nuestras unidades, bajados del vehículo y agredidos físicamente", afirmó Wilson Plata, comandante de Bomberos Segovia.

Las autoridades investigan la muerte en confusos hechos de un hombre y analizan si el Clan del Golfo estaría infiltrado entre los manifestantes.

Llamado a la tolerancia y ofensiva militar en Amalfi

"Los que somos mineros de esta región sabemos que no pertenece a nuestra cultura estos hechos de violencia. Sabemos por lo que se está pasando en cuanto a las intervenciones del Estado en algunas de las minas, pero el llamado es a la tolerancia y a no atentar contra el otro que nada tiene que ver", dijo Hambler Patiño, personero de Segovia.

Mientras tanto, en el municipio vecino de Amalfi, las fuerzas militares adelantaron un bombardeo contra el Clan del Golfo que habría dejado dos criminales abatidos, en medio de la ofensiva contra estructuras ilegales que operan en la región.