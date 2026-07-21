Cayó en un bus en Medellín narcotraficante neerlandés buscado en México, Curazao y Países Bajos

Un ciudadano neerlandés de 50 años, requerido internacionalmente por delitos de narcotráfico, fue capturado por la Policía Nacional en la Terminal del Norte de Medellín, confirmó Migración Colombia.

RELACIONADO Seis extranjeros pretendían ingresar a Antioquia con fines de explotación sexual

La detención se produjo a través de una alerta activada en los sistemas de información de Migración Colombia, que permitió al grupo de verificación migratoria de la regional Antioquia-Chocó ubicar al sospechoso cuando se movilizaba en un bus de la empresa Expreso Brasilia que cubría la ruta Barranquilla-Medellín.

El extranjero enfrentaba una circular roja de Interpol emitida por las autoridades de Países Bajos por el delito de tráfico de drogas.

Capturaron a narcotraficante neerlandés en un bus en Medellín

Los uniformados, tras verificar su identidad y confirmar la vigencia del requerimiento internacional, los oficiales colombianos activaron inmediatamente los protocolos institucionales correspondientes.

Durante el procedimiento, las autoridades también determinaron que el ciudadano neerlandés permanecía en territorio colombiano en condición migratoria irregular, lo que constituye una violación adicional a las leyes del país.

Una vez completado el proceso de verificación migratoria, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el trámite de extradición correspondiente, en cumplimiento de los acuerdos de cooperación internacional vigentes entre Colombia y los Países Bajos.

En Antioquia han sido capturado 230 prófugos de la justicia internacional

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, explicó que: "Gracias a la atención oportuna de las alertas generadas en nuestros sistemas, este equipo ha logrado detectar y poner a disposición de las autoridades ciudadanos extranjeros requeridos por la justicia de diferentes países, entre ellos México, Países Bajos, Curazao y otras nacionalidades”.

Desde agosto de 2022, más de 230 personas han sido dejadas a disposición de las autoridades en la regional Antioquia-Chocó.

Este caso evidencia la importancia de los sistemas de intercambio de información entre países y la coordinación entre agencias de seguridad para combatir el crimen organizado transnacional.