Homicidio de agricultor y transportador en Puerto Parra: ofrecen $30 millones de recompensa

William Tejada, agricultor y conductor de un camión de carga, fue asesinado el pasado sábado 18 de julio en su finca del corregimiento Montoya, en el municipio de Puerto Parra, en Santander. Según las primeras hipótesis, varios hombres armados ingresaron al predio y lo atacaron para robarle el vehículo con el que trabajaba.

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Recompensa por información

Las autoridades departamentales anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar y capturar a los responsables.

“Peticionamos a nuestra Policía Nacional y al Ejército desplegar todas las capacidades en el territorio. Asimismo, ofrecemos una recompensa de hasta 30 millones de pesos para el ciudadano que nos dé información y logremos la captura de los autores”, señaló la Secretaría del Interior de Santander.

Plan candado en la región

Tras el homicidio, se activó un plan candado en la zona limítrofe con Antioquia y Boyacá, con el fin de cerrar posibles rutas de escape de los delincuentes. Las autoridades investigan si detrás del crimen estarían grupos armados ilegales con presencia en esta región. La víctima, según sus familiares, no contaba con mayores bienes y dedicaba su vida al trabajo agrícola, lo que hace aún más dolorosa la pérdida para la comunidad de Puerto Parra.

La Policía y el Ejército mantienen operativos en el área y reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que ayude a esclarecer este homicidio y llevar a los responsables ante la justicia.