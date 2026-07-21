Plataforma digital para el registro obligatorio de perros de manejo especial en Bogotá

Los perros de manejo especial son aquellos que requieren cuidados y normativas estrictas debido a su historial de agresiones, entrenamiento para ataques o que pertenecen a razas específicas.

En Colombia estas mascotas deben cumplir con obligaciones legales como lo establece la ley 1801 de 2016. Por esto, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene habilitada la plataforma digital para el registro y la actualización de la información de estos caninos.

¿Para qué funciona la plataforma de registro?

Según la ley 1801 de 2016, el registro es obligatorio para las personas propietarias o tenedoras de estos animales por lo que el procedimiento se puede realizar de manera gratuita desde la plataforma digital.

Este proceso lo deben realizar los dueños de perros que pertenezcan a las razas: American Staffordshire Terrier, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileiro, mastín napolitano, bull terrier, pit bull terrier, American Pit Bull Terrier, presa canario, rottweiler, staffordshire terrier y tosa japonés. También se incluyen sus cruces híbridos.

Así mismo, aquellos perros que hayan protagonizado episodios de agresión contra personas, que hayan causado la muerte a otros animales y perros adiestrados para el ataque y la defensa.

¿Cómo registrar a la mascota en la plataforma?

Para obtener el carné digital la persona solicitante debe ingresar a la plataforma de la Secretaría Distrital de Gobierno e ingresar la información que se les solicita allí. Para registrar la información se debe crear la cuenta respectiva del usuario y diligenciar el formulario con los datos del dueño del animal.

Los documentos que se deben presentar son: documentos de identificación, carné de vacunación del animal, certificado sanitario vigente, póliza de seguridad civil extracontractual y la fotografía del canino. Todos los documentos deben adjuntarse en formato PDF.

En caso de identificarse inconsistencias, la persona solicitante recibirá una notificación en el correo electrónico registrado para que se hagan las correcciones necesarias del caso. Este carné tiene una vigencia de un año y debe mantenerse actualizada con la información del animal.

¿Cuáles son las sanciones por no portar el carné?

No portar con el carné digital o incumplir las obligaciones previstas dará lugar a la imposición de medidas correctivas. Así mismo, este registro también permite hacer seguimiento a los incidentes en los que el animal se haya visto involucrado.

Si el perro ataca a otros animales se generará la multa general tipo 3, pago de los daños ocasionados y, en caso de reincidencia, decomiso del ejemplar para evaluación etológica.

Pero en caso de que el perro ataque a una persona se generará multa general tipo 4, pago de las indemnizaciones correspondientes y, en caso de reincidencia, decomiso del animal conforme a la normativa vigente.