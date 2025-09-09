Inicia la recuperación del Parque Nacional tras retorno de los indígenas Emberá al territorio

Tras el retorno de 1.599 indígenas Emberá a sus territorios en Chocó y Risaralda y el inicio del proceso de reubicación de otros 528 en Bogotá, La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) inició un operativo de recuperación y limpieza en el Parque Nacional.

El lunes, 8 de septiembre, se adelantó “el apoyo logístico con tres volquetas dobles para el transporte de residuos, mi cargador y cama baja; la recolección aproximada de 71 metros cúbicos de residuos voluminosos, incluyendo muebles, estructuras temporales y otros elementos con Aguas de Bogotá, y el retiro de 7 metros cúbicos de residuos ordinarios con el prestador de aseo Promoambiental Distrito”.

Además, se tiene previsto que “al finalizar la actividad de reubicación de esta población, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) continue con las acciones limpieza, y se programe el corte de césped con el operador Promoambiental Distrito, a fin de garantizar las condiciones de aseo, limpieza y bienestar de la zona”.

300 indígenas se niegan a regresar a sus territorios ¿Qué pasará con ellos?

Tras conocerse que cerca de 300 indígenas Emberá se negaron a regresar a sus territorios, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero informó que la ciudad les brindará un techo de manera transitoria:

“Llevamos meses luchando para que estas comunidades puedan regresar a su territorio y hoy arranca la fase final de esta tarea, quienes decidan quedarse en la ciudad lo harán de manera individual con un espacio excepcional y de carácter transitorio ubicado en La Florida”.

Indígenas comenzaron su viaje, luego de ser valorados por un equipo médico en Bogotá:

El proceso de preparación para el retorno de los indígenas Emberá asentados en Bogotá, inició el pasado 2 de septiembre, con una serie de controles médicos coordinados por el Distrito.

Según Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la capital, se han realizado “más de 1.300 valoraciones en salud, en un esfuerzo titánico de la Secretaría de Salud por hacer una valoración individual de cada una de las personas, vacunaciones en los casos que se han requerido y seguimiento a casos especiales para que cada persona de la comunidad Embera que viaje pueda ir con su información actualizada y se pueda llevar a cabo la respectiva portabilidad”.