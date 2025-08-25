Fiesta prohibida terminó en tragedia: revelan nuevos detalles sobre la muerte de joven Emberá en La Rioja

Una celebración en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, que congrega a la comunidad Emberá en el centro de Bogotá, resultó en un hecho fatal.

El evento, realizado durante el fin de semana, ocurrió pese a las dos solicitudes formales del Distrito para cancelarlo ante el riesgo de incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Recordemos que, este espacio alberga actualmente a 519 personas, de las cuales 289 son niñas, niños y adolescentes, por lo que la situación obligó a activar un Puesto de Mando Unificado (PMU) con medidas de seguridad y protección.

¿Qué se sabe del joven emberá que murió en La Rioja?

La tragedia se registró el sábado en la mañana, cuando un joven Emberá de 20 años fue herido en el tórax anterior durante la celebración. A pesar de ser trasladado a la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, ingresó sin signos vitales.

Las autoridades distritales informaron que, tras el hecho, se implementaron controles en el área y se mantuvo un monitoreo constante a través del C4 con videovigilancia 24/7.

También se cerró el perímetro con vallas y se instalaron controles de acceso para reducir riesgos. El objetivo era garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir nuevas agresiones.

Se entregó el responsable de causar la muerte a joven emberá en La Rioja

En el marco de estas acciones, un integrante de la comunidad, señalado como el presunto responsable, se entregó el domingo a las autoridades luego de negociaciones apoyadas en diálogo intercultural.

El hombre fue trasladado al Hospital Santa Clara para una valoración psiquiátrica y continuará el proceso judicial correspondiente.

Asimismo, el Distrito desplegó un equipo de 32 gestores de convivencia en tres turnos, ambulancias básicas y medicalizadas, además de profesionales en medicina, enfermería, psicología, jaibanás, parteras y gestores sociales, con el fin de atender emergencias.

La Secretaría de Integración Social, por su parte, ordenó el traslado preventivo de 187 personas: 140 eran niñas, niños y adolescentes, mientras que 47 adultos, incluidas seis mujeres lactantes, fueron llevados a espacios temporales como Centros Amar, Abrazar y Proteger.

Más casos de violencia en La Rioja

Una adolescente de 17 años sufrió una herida en el cuero cabelludo, pero rechazó ser llevada a un centro asistencial porque estaba a cargo de un menor.

Un menor de 14 años presentó trauma ocular y fue trasladado al Hospital Santa Clara con acompañamiento del ICBF.

Una mujer de 34 años con 12 semanas de embarazo y otra de 46 años recibieron atención médica por heridas en rostro y brazo.

También se trató a una mujer de 56 años por lesión en el brazo producto de violencia intrafamiliar.

Además, ocho personas más fueron atendidas por cefaleas y síntomas respiratorios.

Habían ordenado suspender celebración pero los emberá no acataron la orden

La Administración Distrital recordó que, en reiteradas ocasiones, solicitó suspender la celebración para evitar hechos violentos, advertencia que no fue acatada.

El retorno, la reubicación y la integración local solo serán posibles si la vocería Emberá cumple lo acordado y promueve en la comunidad asentada en Bogotá formas pacíficas de convivencia.