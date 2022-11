Sorprendente dato: ¿colombianos apoyarían que se negocie de nuevo con ‘Iván Márquez’ e ‘Iván Mordisco’?

El Congreso de la República le dijo sí al proyecto de Ley de Orden Público o Ley 418, más conocida como la ‘paz total’, una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro para, entre otras cosas, establecer las reglas de juego para la negociación política y de paz con grupos armados y para definir los procesos de sometimiento a la justicia.

Sobre este tema, en el Tracking RCN le consultamos a los colombianos su postura frente a retomar negociaciones con ‘Iván Márquez’ e ‘Iván Mordisco’, los llamados desertores del proceso de paz.

Resultados del Tracking RCN

A la pregunta de la encuestadora GAD3: Con relación al proceso de paz, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con reactivar los diálogos con el ELN? El 71.3% dijo estar de acuerdo, mientras el 23.1% indicó que no lo está.

De igual forma, al consultar si está de acuerdo o no con dialogar con las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Márquez e ‘Iván Mordisco, el 59.2% se mostró de acuerdo, frente al 33.3% que dijo no.

"Causará sorpresa, pero tiene su explicación. El colombiano no tiene miedo a un diálogo siempre y cuando no sea con extorsión, pero todas las partes tienen que entender que ni por utilizar la violencia ni por dejar de utilizarla, ninguna minoría tiene por qué salir privilegiada respecto a quienes no han utilizado la violencia", afirma Narciso Michavila, presidente de GAD3.

Por otro lado, solo 38.7% afirma que está a favor de negociar con grupos criminales, diferenciando su naturaleza, es decir, teniendo en cuenta su origen si es criminal o armado. El 54.3% dijo no apoyar la iniciativa.

Vea los resultados completos del Tracking RCN: ¿Cómo va el Gobierno tras cumplir tres meses en el poder?

Sobre los “beneficios” a los grupos organizados

Ahora bien, cuando se pregunta sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con que los miembros de bandas criminales reciban beneficios jurídicos a cambio de dejar las armas, el 36,8% está de acuerdo y el 57,5% en desacuerdo.

Que el presidente pueda indultar a miembros de la Primera Línea, que están investigados o hayan sido juzgados, 34,4% dijo estar de acuerdo ante el 56,9% que señaló su desacuerdo.

Y, finalmente, que los grupos que negocien con el Estado se queden con un porcentaje de los bienes producto de la actividad criminal: 15% de acuerdo y 79,2% en desacuerdo.

Pareciera que los colombianos apoyan una salida negociada con estos grupos, pero no a cualquier costo, porque que cuando se habla de beneficios en concreto, ya ahí la cosa cambia. "El colombiano está demostrando el mismo patrón que hemos visto en sociedades donde ha habido terrorismo y violencia, y es que la mayoría de los ciudadanos que están en contra de la violencia están a favor del diálogo, pero no de acuerdo con que haya beneficios", asegura Michavila.

En contexto: el afán de aprobar la ‘paz total’

El objetivo del presidente Gustavo Petro siempre fue que la Ley 418 fuera tuviera una aprobación rápida, ¿por qué?

La respuesta es simple: esta ley es clave para entablar una “paz larga y duradera”, como la define el gobierno, pues le permite al Ejecutivo gestionar negociaciones de paz con grupos armados de origen político y entablar acercamientos con bandas criminales para su sometimiento. Además, es importante para el gobierno de cara a los diálogos de paz que iniciarán en noviembre con el ELN.