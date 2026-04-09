¿Quién era el hincha de Junior que fue asesinado en pelea de barras en Cartagena?

La noche del miércoles 8 de abril quedó marcada por la tragedia en Cartagena, luego de los graves disturbios que se registraron tras el empate 1-1 entre Junior de Barranquilla y Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo que debía ser una jornada de fiesta deportiva terminó convertido en un lamentable episodio de violencia entre barras, dejando un saldo fatal que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en el fútbol colombiano.

Junior ofició como local en el estadio Jaime Morón debido a la imposibilidad de utilizar el Metropolitano de Barranquilla. Hasta la capital de Bolívar llegaron varios buses con aficionados rojiblancos, quienes acompañaron masivamente al equipo. Sin embargo, al finalizar el compromiso y cuando emprendían el regreso, en distintos puntos de la ciudad se presentaron enfrentamientos con un grupo de hinchas del Real Cartagena, situación que desató el caos en plena vía pública.

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de extrema violencia con piedras, palos y armas blancas, mientras ciudadanos y conductores quedaban atrapados en medio del pánico.

Violencia tras el partido terminó en tragedia

En medio de los disturbios, la peor noticia fue la muerte de Gabriel Alfredo Acosta Navas, reconocido hincha del Junior y uno de los referentes más visibles de la barra ‘Los Kuervos’ en su filial de Cartagena. El barrista, de 32 años, fue atacado brutalmente en las afueras del escenario deportivo y, pese a ser trasladado a un centro asistencial, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

La noticia generó una profunda reacción entre los integrantes de la barra, que a través de un comunicado lamentaron su partida y exaltaron su liderazgo dentro de la organización. En el mensaje, lo describieron como un símbolo de lucha y pertenencia, dejando claro que su nombre quedará ligado para siempre a la historia del grupo.

Señalamientos y debate por la seguridad

Tras lo sucedido, también surgieron fuertes cuestionamientos hacia la logística de seguridad implementada para el compromiso. Desde sectores de la hinchada y en redes sociales se señaló presunta falta de control en los recorridos de salida de los buses, así como demoras en la reacción de las autoridades frente a los primeros altercados. Esto resulta aún más sensible considerando que horas antes se había anunciado un robusto operativo con cientos de uniformados para custodiar el evento.

La tragedia vuelve a poner sobre la mesa el problema estructural de la violencia entre barras en Colombia, una problemática que trasciende lo deportivo y que, una vez más, terminó cobrando una vida. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, en Cartagena queda la amarga sensación de que una noche de fútbol internacional terminó eclipsada por la intolerancia.