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¡Desgarrador! Padre relató cómo disidencias de Iván Mordisco torturaron y asesinaron a su hijo de 14 años

El niño fue obligado a cavar su propia tumba antes de ser ejecutado por negarse a permanecer en el grupo armado ilegal.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
09:33 p. m.
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Un caso que estremece a Colombia revela la brutalidad del reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

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Un niño de 14 años fue torturado y asesinado en el departamento de Guaviare, después de manifestar su deseo de no unirse al grupo criminal que lo había reclutado de manera forzada en su vivienda.

"Hola papá, pues lo mandaron a llamar porque ya me van a llevar, entonces yo vengo a irme. Papá, yo no me quiero ir", estas fueron las últimas palabras que el padre escuchó de su hijo.

El desgarrador testimonio fue presentado ante la Fiscalía en la investigación sobre este atroz crimen.

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Padre rompió en llanto contando las torturas que sufrió su hijo reclutado

Según relató el padre entre lágrimas: "Me cogió el muchacho del brazo y se me lo llevaron, el muchacho me abrazó, me abrazó y me lo arrancaron. El muchacho gritaba, me lo cortó, a mí me lo torturaron y al ratico se escucharon los disparos".

El menor fue sometido a torturas antes de su ejecución.

El aspecto más macabro del caso es que las disidencias obligaron al adolescente a cavar su propia tumba.

Después que le dan el plomazo lo acuestan en el hueco, porque él mismo hizo el hueco. Después de eso la muchacha Linda le martilla con el fusil, tres tiros.

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Alias El Mono habría sido el reclutador del niño asesinado

La Fiscalía capturó a alias El Mono, identificado como el responsable del reclutamiento forzado de menores en la zona. Según la investigación, este individuo operaba por órdenes directas de Iván Mordisco, encargándose de reclutar niños en colegios del sector para engrosar las filas de la guerrilla.

A alias El Mono le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desplazamiento forzado. El capturado fue enviado a la cárcel mientras la justicia adelanta el proceso judicial.

La Fiscalía continúa con la investigación de este caso que evidencia los métodos criminales empleados por las disidencias de Iván Mordisco para reclutar menores de edad.

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