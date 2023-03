Tema Transcaribe: cambios de operación y qué pasará con las tarjetas

Transcaribe identificó que el concesionario COLCARD, a pesar de la reunión de coordinación para la implementación del plan de contingencia realizada anoche, ha dado una instrucción que va en contravía del cumplimiento de este: liberó los torniquetes dejando en gratuidad el servicio en la tarde y noche del miércoles.

El plan de contingencia establece que, ante ausencia del sistema de recaudo, se inició operación manual con venta de tiquetes. Es decir que la liberación de torniquetes sin venta de tiquetes es un incumplimiento del plan de contingencia, y los recursos que deje de percibir el sistema por la decisión tomada por COLCARD serán responsabilidad del concesionario, y sujetos a reclamo por parte del ente gestor.

En caso de que COLCARD no cuente con los tiquetes requeridos para el plan de contingencia, los cuales deberían estar en el inventario del concesionario, Transcaribe cuenta con los tiquetes necesarios para cumplir la contingencia. Ante esto, se solicitó al concesionario que, al finalizar la operación del miércoles, se coordinara la recogida y entrega de este material para la operación este jueves, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el plan de contingencia.

A partir de este jueves la operación del SITM se realizó con venta de tiquetes en las distintas estaciones. Esto como parte del plan de contingencia que se ha tomado de mutuo acuerdo con la empresa COLCARD.

¿Qué pasará con las tarjetas?

Es importante resaltar que el funcionamiento de las tarjetas Transcaribe dependerá de la decisión del socio y proveedor Dataprom de suspender o no el servicio de recaudo. En todo caso, si las tarjetas no llegasen a funcionar, el usuario no perderá el saldo que tenga recargado previamente, y una vez superada la contingencia, podrá volver a utilizar la tarjeta con dicho saldo.

Lea también: Descontento en Barranquilla por alza de tarifa en el transporte público

Cambios en la operación

Como parte del plan de contingencia, Transcaribe operará como un sistema troncoalimentado, por lo que las rutas T102, T103, X101, X102, X103, X103, X104, X105, X106 y C001 tendrán ajustes en sus recorridos. Esto con el fin de maximizar la eficiencia del servicio con los recursos disponibles y garantizar un mejor control de la operación en medio de esta situación.

Estos cambios también van enfocados en la posibilidad de mejorar la frecuencia de las rutas y disminuir los tiempos de espera. La ruta T101 hará paradas en todas las estaciones en su recorrido y su frecuencia será mejorada, así como la de la ruta T100E. El horario de operación no tendrá cambios.

De manera temporal las estaciones Los Ángeles y Lo Amador no prestarán servicio, y las rutas A111 y C016 también se suspenderán temporalmente.