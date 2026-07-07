La propuesta para que Transmilenio no vuelva a detenerse por protestas

Cada vez que se presentan protestas en Bogotá, una de las principales afectaciones recae sobre Transmilenio y las rutas del SITP, donde miles de usuarios terminan afectados y muchas veces se ven en la obligación de caminar hacia sus destinos.

Frente a este panorama, el concejal de Bogotá Juan David Quintero impulsa una iniciativa que busca que el sistema continúe funcionando incluso cuando haya manifestaciones.

La propuesta corresponde al Proyecto de Acuerdo "No más bloqueos", una iniciativa con la que el cabildante busca establecer principios, lineamientos y mecanismos de coordinación institucional para garantizar el derecho a la manifestación pública y pacífica sin abandonar el derecho de millones de usuarios a movilizarse por la ciudad.

¿Qué propone el proyecto "No más bloqueos" para TransMilenio?

La iniciativa parte de una premisa que resume su enfoque: "Protestar es un derecho. Llegar también". Según la propuesta, la protesta pacífica es un derecho que debe respetarse, pero los usuarios del transporte público también tienen derecho a movilizarse, trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud y regresar de forma segura a sus hogares.

El proyecto señala que millones de personas dependen diariamente del Sistema Integrado de Transporte Público, conformado por Transmilenio, TransMiZonal y TransMiCable. En ese sentido, sostiene que cuando el sistema se bloquea no se afecta únicamente la movilidad, sino directamente a la ciudadanía en general.

Como respuesta a ese escenario, el Proyecto de Acuerdo plantea la necesidad de contar con un protocolo más expedito, pero equilibrado, que permita que el sistema continúe funcionando durante protestas pacíficas o aquellas que eventualmente deriven en alteraciones del orden público.

Además, propone fortalecer la coordinación institucional para mantener la operación del transporte público en la mayor medida posible mientras se desarrollan las manifestaciones.

¿Qué cambiaría si se aprueba el proyecto contra bloqueos en Transmilenio?

Si la iniciativa es aprobada por el Concejo de Bogotá, no eliminaría el derecho a la protesta ni impediría la realización de manifestaciones. Su propósito es establecer lineamientos para que las autoridades coordinen acciones orientadas a proteger tanto el derecho a la manifestación pública y pacífica como el derecho de los ciudadanos a movilizarse.

Como parte de la iniciativa, la Unidad de Apoyo Normativo del concejal abrió una convocatoria para recoger apoyo ciudadano al Proyecto de Acuerdo.