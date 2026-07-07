¡Lo sigue perdiendo Argentina vs. Egipto! Lionel Messi volvió a errar penal: video

Argentina, por los octavos de final del Mundial 2026, está enfrentando a Egipto en el Estadio Atlanta.

Los 'albicelestes' saltaron al terreno de juego con Emiliano Martínez en el arco; Molina, Romero, Martínez y Tagliafico en la defensa; Paredes, De Paul, Fernández y Mac Allister en el medio; y Messi con Julián Álvarez en el frente de ataque.

Entre tanto, Egipto formó con Mostafa Shobeir en el arco; Hany, Rabia, Ibrahim y Hafez en la defensa; Attia, Lasheen, Hassan, Salah y Ashour en la zona de volantes; y Zico como delantero.

Los dirigidos por Scaloni trataron de imponer las condiciones desde los primeros minutos, pero Egipto se hizo fuerte en el juego aéreo y abrió el marcador al minuto 15, por intermedio de Yasser Ibrahim.

Sin embargo, apenas cuatro minutos después, Messi tuvo la opción de igual el partido tras un penalti sancionado por falta contra Tagliafico, pero el arquero Mostafa Shobeir le adivinó el cobro.

Así fue el penal que erró Messi en el partido entre Argentina vs. Egipto

Lionel Messi acomodó el balón en el punto penal, mantuvo la concentración hasta que el árbitro autorizó el cobro y, tras una carrera corta, trotó hasta el esférico y pateó hacia la mano izquierda del arquero egipcio.

No obstante, Mostafa Shobeir se lanzó hacia ese costado, desvió la trayectoria del balón y mantuvo la victoria parcial que está consiguiendo su selección.

El récord negativo de Lionel Messi tras errar el penalti vs. Egipto

'Lio' Messi ya había pateado un penalti vs. Austria en el actual Mundial y también lo había errado.

En consecuencia, este 7 de julio de 2026 se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que falló dos penaltis en una misma edición.