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Abelardo de la Espriella pide a las Fuerzas Armadas defender la Constitución frente al gobierno Petro

En su transmisión, el presidente electo llamó a la ciudadanía a mantenerse firme frente a lo que calificó como un desconocimiento de la voluntad popular.

Foto: captura de pantalla de X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

julio 07 de 2026
11:23 a. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este martes en un en vivo a través de sus redes sociales las razones detrás de la suspensión inmediata del proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el mandatario desconociera los resultados de las elecciones del 21 de junio.

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“En virtud de todo lo anterior, le pido, como presidente electo, a las fuerzas armadas de la República de Colombia, que cumplan con su juramento. Proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, afirmó De la Espriella en su intervención.

Llamado a las Fuerzas Armadas y comunidad internacional

El presidente electo reiteró su solicitud a la comunidad internacional para que “estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda”.

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De la Espriella también pidió a la comisión de empalme de su gobierno, liderada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, cesar los encuentros con el Ejecutivo actual. “No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas. Eso es inaceptable”, subrayó.

Mensaje de resistencia al pueblo colombiano

En su transmisión, el presidente electo llamó a la ciudadanía a mantenerse firme frente a lo que calificó como un desconocimiento de la voluntad popular.

“Al pueblo colombiano, resistencia, queridos compatriotas. No podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas el pasado 21 de junio. Resistamos que el 7 de agosto está cerca”, expresó.

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De la Espriella advirtió que será “implacable y contundente” en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho, y acusó al presidente Petro y al senador Iván Cepeda de intentar incendiar el país con una narrativa de fraude. “Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, concluyó.

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