Cerrarán temporalmente dos estaciones clave de Transmilenio por importante obra: ¿cuáles son y cuándo será?

En medio de los avances en la transformación de la Calle 13, se contempla la implosión de los puentes vehiculares que conectan la Avenida de Las Américas, la Calle 13 y la Carrera 50.

Este procedimiento generará cambios importantes en la movilidad y afectará directamente al sistema de transporte masivo Transmilenio.

¿Cuáles son las estaciones de Transmilenio que van a cerrar?

Para garantizar la seguridad de los pasajeros durante la demolición de estas estructuras, Transmilenio anunció el cierre temporal de dos estaciones fundamentales en la troncal Américas: Distrito Grafiti y Puente Aranda.

La estación Distrito Grafiti permanecerá fuera de servicio desde las 5:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

La estación Puente Aranda no abrirá sus puertas entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Durante este lapso, los servicios A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5 omitirán sus paradas habituales en estos puntos.

A pesar de la suspensión, las demás estaciones de la troncal Américas continuarán funcionando con normalidad.

¿Cuándo será el cierre de las estaciones de Transmilenio?

Día del cierre: domingo 12 de octubre de 2025.

12 de octubre de 2025. Estaciones sin servicio: Puente Aranda y Distrito Grafiti.

Puente Aranda y Distrito Grafiti. Rutas afectadas: A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5.

A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5. Opciones de retorno: Carrera 43 – COMAPAN (oriente) y Pradera – Plaza Central (occidente).

Transmilenio explicó que, si los trabajos de remoción de escombros avanzan más rápido de lo previsto y la zona es segura, las estaciones podrían reabrirse antes del horario anunciado.