CANAL RCN
Colombia

Cerrarán temporalmente dos estaciones clave de Transmilenio por importante obra: ¿cuáles son y cuándo será?

Varias rutas habituales no harán parada en estos puntos, lo que obligará a los usuarios a modificar sus desplazamientos.

Transmilenio.
Transmilenio. Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
07:31 a. m.
En medio de los avances en la transformación de la Calle 13, se contempla la implosión de los puentes vehiculares que conectan la Avenida de Las Américas, la Calle 13 y la Carrera 50.

Este procedimiento generará cambios importantes en la movilidad y afectará directamente al sistema de transporte masivo Transmilenio.

¿Cuáles son las estaciones de Transmilenio que van a cerrar?

Para garantizar la seguridad de los pasajeros durante la demolición de estas estructuras, Transmilenio anunció el cierre temporal de dos estaciones fundamentales en la troncal Américas: Distrito Grafiti y Puente Aranda.

  • La estación Distrito Grafiti permanecerá fuera de servicio desde las 5:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.
  • La estación Puente Aranda no abrirá sus puertas entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Durante este lapso, los servicios A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5 omitirán sus paradas habituales en estos puntos.

A pesar de la suspensión, las demás estaciones de la troncal Américas continuarán funcionando con normalidad.

¿Cuándo será el cierre de las estaciones de Transmilenio?

  • Día del cierre: domingo 12 de octubre de 2025.
  • Estaciones sin servicio: Puente Aranda y Distrito Grafiti.
  • Rutas afectadas: A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5.
  • Opciones de retorno: Carrera 43 – COMAPAN (oriente) y Pradera – Plaza Central (occidente).
Transmilenio explicó que, si los trabajos de remoción de escombros avanzan más rápido de lo previsto y la zona es segura, las estaciones podrían reabrirse antes del horario anunciado.

