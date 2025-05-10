El precio del recién lanzado iPhone 17 ha generado conversación no solo entre los fanáticos de la tecnología, sino también entre quienes comparan su valor con el costo de bienes y servicios cotidianos.

En Colombia, el valor de este dispositivo supera el de varios gastos básicos, y uno de los ejemplos más ilustrativos es el del transporte público en Bogotá, donde un solo teléfono equivale a miles de pasajes de Transmilenio.

¿Cuántos pasajes de Transmilenio podría pagar con lo que cuesta un Iphone 17?

El nuevo iPhone 17 de 256 GB, con un precio de $4.699.000, representa una inversión considerable para los consumidores.

Si se compara este monto con el costo actual del pasaje de Transmilenio, fijado en $3.200, la diferencia resulta llamativa, pues con el dinero que cuesta el dispositivo se podrían adquirir 1.468 pasajes.

¿Para cuánto tiempo me alcanzarían los pasajes que compraría con lo que cuesta un Iphone 17?

Para ponerlo en contexto, un usuario que utiliza el sistema de transporte 10 veces por semana, equivalente a cinco días de ida y regreso, podría cubrir sus desplazamientos durante casi tres años y un mes sin gastar un peso adicional.

En este sentido, la comparación resalta cómo el valor de ciertos artículos tecnológicos de alta gama puede representar varios años de gastos básicos en un país donde el salario mínimo mensual es de $1.423.500.