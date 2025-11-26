TransMiZonal que beneficia a casi dos mil usuarios tuvo importante ajuste: tome nota

Transmilenio informó que hubo un cambio para el TransmiZonal T55, el cual conecta a dos portales: Norte y Suba. Cada día, casi dos mil usuarios lo toman.

Esta ruta comienza su camino en el barrio Salitre de Suba y recorre por la avenida Ciudad de Cali, pasando por puntos clave de la movilidad como la calle 153, carrera 92, barrio Turingia y calle 170.

22 paraderos habilitados

La ida hacia el Portal Norte tiene 22 paraderos, mientras que el regreso hacia el de Suba se reduce a 19. Algunos de los barrios que se benefician son San Antonio Noroccidental, Villa del Prado, Granada Norte, San José de Bavaria, Portales del Norte, Barajas Norte, Campanella, Las Orquídeas y La Pradera, entre otros.

A pesar de ser un alivio para miles, lo cierto es que había un problema por el horario pico. Las autoridades identificaron que por la afluencia de usuarios, el servicio colapsaba desde la calle 165 hasta el sur.

¿En qué horario opera el servicio?

El ajuste operacional entonces tiene que ver con el horario. El recorrido va de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Los festivos están incluidos en esta franja.

Ahora bien, en caso de que un usuario no desee tomar el T55, cuenta con alternativas que cubren la misma ruta: CB161 Unicentro – Villa Gloria, CB162 Villa Gloria – San Cristóbal Norte, E26B Corpas – Cantón Norte, CB130 Suba Berlín – Cardioinfantil, CB144 Bilbao – Clínica el Bosque, CB145 Bilbao – San Cristóbal Norte, BK905 Puente Aéreo – Serrezuela, CG157 Suba Corpas – El Recreo y P49 Villa Gladys – Terminal Norte.