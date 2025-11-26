CANAL RCN
Colombia

TransMiZonal que beneficia a casi dos mil usuarios tuvo importante ajuste: tome nota

Este servicio es clave para la movilidad, debido a que conecta a los usuarios del Portal del Norte con los de Suba.

TransMiZonal.
TransMiZonal. Foto: Transmilenio.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
01:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Transmilenio informó que hubo un cambio para el TransmiZonal T55, el cual conecta a dos portales: Norte y Suba. Cada día, casi dos mil usuarios lo toman.

Dua Lipa en Bogotá: estas son las rutas que habilitó TransMilenio
RELACIONADO

Dua Lipa en Bogotá: estas son las rutas que habilitó TransMilenio

Esta ruta comienza su camino en el barrio Salitre de Suba y recorre por la avenida Ciudad de Cali, pasando por puntos clave de la movilidad como la calle 153, carrera 92, barrio Turingia y calle 170.

22 paraderos habilitados

La ida hacia el Portal Norte tiene 22 paraderos, mientras que el regreso hacia el de Suba se reduce a 19. Algunos de los barrios que se benefician son San Antonio Noroccidental, Villa del Prado, Granada Norte, San José de Bavaria, Portales del Norte, Barajas Norte, Campanella, Las Orquídeas y La Pradera, entre otros.

A pesar de ser un alivio para miles, lo cierto es que había un problema por el horario pico. Las autoridades identificaron que por la afluencia de usuarios, el servicio colapsaba desde la calle 165 hasta el sur.

¿En qué horario opera el servicio?

El ajuste operacional entonces tiene que ver con el horario. El recorrido va de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Los festivos están incluidos en esta franja.

Así funciona el primer servicio de Transmilenio por la avenida 68: conozca los paraderos
RELACIONADO

Así funciona el primer servicio de Transmilenio por la avenida 68: conozca los paraderos

Ahora bien, en caso de que un usuario no desee tomar el T55, cuenta con alternativas que cubren la misma ruta: CB161 Unicentro – Villa Gloria, CB162 Villa Gloria – San Cristóbal Norte, E26B Corpas – Cantón Norte, CB130 Suba Berlín – Cardioinfantil, CB144 Bilbao – Clínica el Bosque, CB145 Bilbao – San Cristóbal Norte, BK905 Puente Aéreo – Serrezuela, CG157 Suba Corpas – El Recreo y P49 Villa Gladys – Terminal Norte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

Bogotá

Estas son las recomendaciones para tener en cuenta si deja su apartamento solo en diciembre

Catatumbo

Secuestros de jóvenes en el Catatumbo no cesan: estarían siendo llevados a Venezuela

Otras Noticias

Dian

DIAN anunció aumento de controles por Black Friday y Black Days: visitarán más de 14.000 establecimientos

La entidad visitará más de 14.000 establecimientos y hará seguimiento en tiempo real a la expedición de facturas electrónicas.

Millonarios

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

Neyser Villarreal arribó este miércoles a Belo Horizonte para sellar su traspaso a Cruzeiro. Estas fueron sus palabras.

Europa

Parlamento Europeo dio el primer paso para regular el uso de redes sociales en los menores

Artistas

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este VIDEO encendió las redes

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad