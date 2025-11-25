Dua Lipa en Bogotá: estas son las rutas que habilitó TransMilenio

El 28 de noviembre, la artista Dua Lipa se presentará en el estadio El Campín y, para facilitar la movilidad de los asistentes, TransMilenio habilitó ocho rutas especiales.

Así será el concierto de Dua Lipa en Bogotá

Como parte de su gira “Radical Optimism Tour”, la cantante británica promete deslumbrar a sus fanáticos con un recorrido musical que incluirá varios de sus éxitos más recientes.

¿Cómo funcionará TransMilenio durante el concierto?

Para garantizar un traslado más ágil hacia el evento, TransMilenio operará con normalidad y contará con refuerzos en rutas que conectan con las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena.

Los asistentes podrán llegar utilizando las rutas troncales:

4, B72, B11, G11, G42, D21, H21, E42 y L25.

Además, habrá rutas zonales que conectarán diferentes puntos de la ciudad, como Ciudad Bolívar, Unicentro, Chapinero, Diana Turbay, Engativá y Suba, con los corredores de la NQS, AK 24, CL 53 y CL 63, lo que facilitará la llegada a la estación Movistar Arena.

Operación por estaciones

Desde la Estación Campín – UAN:

Vagón 1: servicios hacia Portal Norte y Portal Américas.

Vagón 2: servicios hacia Portal Suba y Portal Eldorado.

Desde la Estación Movistar Arena:

Vagón 1: rutas hacia Portal Usme y Portal 20 de Julio.

Vagón 2: rutas hacia Portal 80 y Portal Sur.

Recomendaciones

TransMilenio informó que no habrá servicio de alimentadores en estas estaciones durante el día del evento . Por ello, se recomienda a los usuarios utilizar únicamente los accesos peatonales autorizados y planear con anticipación su desplazamiento.

Con estas medidas, se busca mejorar la movilidad y garantizar una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes al concierto de Dua Lipa en la capital.