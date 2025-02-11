Así funciona el primer servicio de Transmilenio por la avenida 68: conozca los paraderos
El MP85 cuenta con ocho paraderos zonales que benefician a más de 85 mil usuarios.
Noticias RCN
01:08 p. m.
El pasado jueves 30 de octubre, comenzó a operar la primera ruta de Transmilenio por la avenida 68. Con el nombre de MP85, este servicio inicia su camino en la avenida 68 con Américas y va hasta Museo Nacional.
Este bus pasa por la zona exclusiva de Transmilenio y tiene conexión en las estaciones troncales de Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro; puntos clave para la movilidad en el puente que conecta la calle 26 con la avenida 68.
Ruta pasa por la avenida 68: alivio para los usuarios
De la avenida 68 hasta Museo Nacional, el servicio tiene el nombre M85; mientras que en sentido contrario es P85.
Cifras del Distrito indican que más de 85 mil personas estarán siendo beneficiadas con este bus. La ruta opera de lunes a domingo entre 5:00 a.m. hasta 9:00 p.m. Cuenta con paradas en estaciones troncales y ocho paraderos zonales.
Los paraderos zonales son:
- Clínica Universitaria Colombia (avenida 68 con calle 23) sentido norte – sur.
- Br. Montevideo (avenida 68 – calle 20) sentido norte - sur.
- Br. Lusitania (avenida 68 – calle 12A) sentido norte – sur.
- Colegio Nacional Nicolás Esguerra (avenida 68 – calle 11) sentido norte – sur.
- Estación Pradera (avenida 68 con calle 9A) sentido sur – norte.
- Br. Pradera Norte (avenida 68 con calle 12) sentido sur - norte.
- Salud Total AK68 (avenida 68 – calle 13) sentido sur – norte.
- Br. Montevideo (avenida 68 – calle 19) sentido sur – norte.
Mapa con los paraderos
La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, destacó la puesta en marcha del servicio: “Con la habilitación del puente vehicular estrenamos el primer servicio en la troncal de la avenida 68, con una ruta más rápida y directa desde el occidente hacia el centro de Bogotá. Esta decisión responde a un análisis técnico riguroso orientado a mejorar la movilidad”.
El propósito es que esos más de 85.000 usuarios puedan ahorrarse un 34% en el tiempo que comúnmente requieren para este recorrido. Los buses entonces circularán en las estaciones de Transmilenio y en los paraderos en la calle.