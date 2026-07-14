Detalles de cómo fue el secuestro de 45 personas en Quibdó a manos del ELN: asesinaron dos soldados

La Brigada 15 del Ejército rescató en las últimas horas a 45 personas que habían sido secuestradas por el Frente Manuel Hernández ‘El Boche’ del ELN en la vía que conecta Quibdó con Medellín, en el departamento de Chocó.

La operación dejó como saldo el cruel asesinato de dos soldados tras la activación de artefactos explosivos en la vía por el grupo armado. Los soldados fallecidos fueron identificados como Ducuara y Vallejo, quienes ofrendaron su vida para lograr rescatar a las 45 personas y el desbloqueo de la vía.

Lamentablemente, en esos movimientos, nos activan un campo minado, un área preparada, en la cual fallecen dos de nuestros hombres", explicó el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército Nacional,

Detalles del secuestro y rescate de 45 personas a manos del ELN en Quibdó

El secuestro ocurrió en la madrugada de este martes 14 de julio en el sector conocido como Las Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato.

De acuerdo con el general Caicedo, hombres del ELN interceptaron dos buses de servicio público aproximadamente a las 2:00 de la mañana, bloquearon la vía con los vehículos y retuvieron a 41 adultos y cuatro menores de edad, entre ellos dos bebés de ocho y dos meses.

La operación de rescate requirió el despliegue de dos helicópteros de la División de Asalto Aéreo del Ejército, debido a que las tropas terrestres enfrentaron la activación de campos minados en al menos cinco sectores identificados previamente por inteligencia militar. Las personas liberadas fueron trasladadas a la Brigada 15 en Quibdó, donde recibieron atención psicosocial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Gobernación del Chocó.

La grave escalada terrorista del ELN en Chocó

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, denunció que el departamento se encuentra en medio de una escalada terrorista por parte del ELN que incluye ataques a estaciones de policía, bases militares, incineración de vehículos y bloqueos en las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.

El departamento del Chocó está sufriendo una acción coordinada, escalonada que el ELN está generando contra nuestra fuerza pública y contra nuestros ciudadanos.

La gobernadora denunció que en los últimos días se han registrado más de 70 ataques del grupo armado ilegal, muchos de ellos mediante drones cargados con explosivos.

Hoy han violado flagrantemente el derecho internacional humanitario. Es hora de que dejen de afectar nuestras vías, de que dejen de afectar a nuestros corredores.

La gobernadora solicitó al Gobierno Nacional el reforzamiento de las capacidades de la fuerza pública en el departamento, incluyendo medios blindados, mayor apoyo aéreo, despliegue de tecnología y sistemas antidrones.

La Gobernación de Chocó dispuso, mediante el Comité de Orden Público, una partida de aproximadamente mil millones de pesos para adquirir estos medios, aunque reconoció que los costos superan las capacidades territoriales.