CANAL RCN
Colombia

Fuentes de Cancillería confirman que Nicaragua habría negado extradición de Carlos Ramón González

La decisión fue revelada tras un informe emitido por Noticias RCN, que dio a conocer la respuesta negativa del régimen encabezado por Daniel Ortega.

Carlos Ramón González.
Carlos Ramón González. Foto: Senado de la República

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
05:28 p. m.
Fuentes de la Cancillería confirmaron que el gobierno de Nicaragua negó la solicitud de extradición de Carlos Ramón González, pedida recientemente por el presidente Gustavo Petro.

Nicaragua habría negado la extradición de Carlos Ramón González

La decisión fue revelada tras un informe emitido por este medio, que dio a conocer la respuesta negativa del régimen encabezado por Daniel Ortega.

La petición de extradición había sido presentada por el presidente Petro el pasado fin de semana, en medio de cuestionamientos sobre la presencia de González en territorio nicaragüense.

Aunque la Casa de Nariño no ha entregado un pronunciamiento oficial tras la negativa, la información fue confirmada por fuentes cercanas a la Cancillería.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre los argumentos jurídicos o políticos con los que Nicaragua rechazó el requerimiento colombiano.

Sin embargo, la decisión podría tensar aún más las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, que han atravesado momentos de fricción en los últimos meses.

Procuraduría inspeccionará oficinas de Migración

Entretanto, este medio también conoció que la Procuraduría General de la Nación realizará una inspección en las oficinas de Migración Colombia como parte de la investigación sobre la salida del país de Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo de la justicia por el caso de corrupción en la UNGRD.

El Ministerio Público busca establecer cómo se tramitó su residencia en Nicaragua y verificar documentos relacionados con su salida de Colombia.

Incluso indagará si la Embajada de Colombia en Managua dispone de una camioneta en la que, presuntamente, se movilizaba González.

