Nicaragua otorgó asilo político a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por caso UNGRD

En horas de la tarde de este 20 de agosto, a través de un documento, el gobierno de Nicaragua confirmó que, tras negar la solicitud de extradición de Carlos Ramón González por parte de Colombia, le fue concedida la medida de asilo político.

El oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua enviado a Colombia señala que:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República De Nicaragua, saluda cordialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en ocasión de referirse a solicitud de asilo político del señor Carlos Ramón González Merchán.

Asilo político prohíbe que Carlos R González sea expulsado a otro país

La Cancillería de Nicaragua indicó que el asilo político fue concedido a través de la Resolución Ministerial No. 001-2025 donde se explica, además, las prohibiciones que devienen de otorgársele dicha medida:

"Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".

En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

