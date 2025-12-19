Once soldados en estado crítico tras cruel ataque con explosivos en batallón de Aguachica

Un ataque terrorista del ELN contra la base militar del Batallón Ricaurte en Aguachica, Cesar, dejó un saldo de siete soldados muertos y 11 más en estado crítico, según confirmaron las autoridades militares y de salud en el último parte médico.

De acuerdo con el reporte oficial, 11 soldados permanecen en estado crítico en unidades de cuidados intensivos; cuatro de ellos se encuentran en el hospital regional de Aguachica y el resto en una clínica de alta complejidad.

Las autoridades médicas informaron que estos pacientes serán remitidos a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Bucaramanga con el propósito de recibir atención especializada.

Revelan el estado de salud de los militares heridos en atentado del ELN

De acuerdo con Jackeline Bracho, subgerente del Hospital Regional de Aguachica, de los 16 militares que ingresaron inicialmente por el servicio de urgencias, dos fueron remitidos inmediatamente a un nivel superior por la gravedad de sus lesiones, mientras que cinco ingresaron a quirófano. De estos últimos, cuatro permanecen en la unidad de cuidados intensivos.

Los uniformados con heridas de menor gravedad continúan en observación, según el parte médico, están "estables para revaloración en las horas de la mañana y definir la conducta, si son egresados o no".

En total, la clínica de alta complejidad en Aguachica recibió 23 soldados heridos, mientras que nueve llegaron al hospital regional.

Siete militares fueron asesinados por el ELN en Aguachica, Cesar

El Ejército Nacional confirmó oficialmente la muerte de siete militares, producto del ataque terrorista a la base militar. Los soldados heridos fueron trasladados en varias ambulancias a diferentes hospitales y clínicas de Aguachica inmediatamente después del atentado.

Como respuesta al ataque, las autoridades realizaron un consejo de seguridad en Aguachica y en la ciudad de Valledupar, donde decidieron decretar toque de queda hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente.

Esta medida busca avanzar en las investigaciones y con el objetivo de dar captura a los responsables del atentado terrorista.