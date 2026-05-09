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Prometía ganancias de hasta el 45%: mujer estafó a 30 personas en Medellín y Bucaramanga

La procesada engañó a varios ciudadanos para que realizaran inversiones en la producción de bolsas ecológicas y registró movimientos financieros superiores a $11.520 millones.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
11:16 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana de este sábado 5 de septiembre que fue condenada una mujer señalada de estafar a 30 personas en Medellín y Bucaramanga.

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Según el comunicado, Nancy Catalina Agudelo Arango engañó a varios ciudadanos para que realizaran inversiones en la producción y comercialización de bolsas ecológicas.

La mujer aceptó los cargos tras un acuerdo con la Fiscalía y ahora deberá pagar 10 años y tres meses de prisión.

En el documento, el ente acusador que las investigaciones se venían realizando desde el 2019 cuando Agudelo Arango contactó a las víctimas y se hizo pasar como una empresaria para promover las oportunidades de negocio.

A través de dos compañías generó confianza a los usuarios, les ofrecía contratos con varias multinacionales e incluso, les prometía ganancias entre el 7% y el 45%. También les aseguraba que contaban con plazos de devolución entre los 8 y 60 días.

Según los detalles del caso, las víctimas alcanzaron a entregarle desde un vehículo hasta altas sumas de dinero a la procesada. “Las personas afectadas entregaron recursos que iban desde 1 millón hasta 763 millones de pesos, mediante pagos en efectivo o transferencias a cuentas de otras dos personas”.

El modus operandi que usaba para justificar los retrasos en los pagos prometidos era asegurar que tenía bloqueos bancarios o que sus aliados comerciales estaban presentando inconvenientes.

Recibió hasta 3.914 millones de pesos por estafas

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De acuerdo con las pruebas, “Agudelo Arango obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros superiores a 11.520 millones de pesos”.

Por estos hechos, un juez de conocimiento la sentenció por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares.

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