CANAL RCN
Colombia

Tres adolescentes fueron judicializados por el homicidio de un ciudadano durante un hurto en Pitalito

De acuerdo con la investigación, los jóvenes habrían interceptado a la víctima con la intención de apoderarse de su motocicleta.

Foto: diseñada por Magnific.
Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
04:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tres adolescentes, entre los 14 y 16 años, fueron judicializados por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano durante el hurto de una motocicleta de alto cilindraje en zona rural de Pitalito, Huila.

Judicializados adolescentes implicados en asesinato

Este es el recluso que asesinó a la mujer que fue a visitarlo en la cárcel La Modelo de Bogotá
RELACIONADO

Este es el recluso que asesinó a la mujer que fue a visitarlo en la cárcel La Modelo de Bogotá

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto en el centro poblado de Guacacayo, sobre la vía que comunica a Pitalito con Oporapa.

De acuerdo con la investigación, los jóvenes habrían interceptado a la víctima con la intención de apoderarse de su motocicleta.

Según la información recopilada por las autoridades, el ciudadano fue obligado a bajarse del vehículo. Sin embargo, al intentar impedir el robo, uno de los adolescentes presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante.

La víctima sufrió varias heridas en diferentes partes del cuerpo y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada a un centro asistencial. No obstante, llegó sin signos vitales.

Los capturaron tras el hecho Después de la agresión, los tres adolescentes habrían escapado a bordo de la motocicleta que, presuntamente, acababan de hurtar.

La Policía Nacional los aprehendió posteriormente en flagrancia en una vía pública de la vereda Buenos Aires, en Pitalito.

Los jóvenes quedaron a disposición de las autoridades para responder por su presunta participación en los hechos.

Nueva masacre en Barranquilla: tres jóvenes fueron asesinados en un parque público
RELACIONADO

Nueva masacre en Barranquilla: tres jóvenes fueron asesinados en un parque público

Durante el proceso judicial, una fiscal de la Seccional Huila les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados.

Ninguno de los tres adolescentes aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Tras analizar el caso, un juez de control de garantías determinó que los tres adolescentes deberán permanecer bajo internamiento preventivo en un centro especializado, mientras avanza el proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Genomma Lab dona más de $786 millones para apoyar a comunidades afectadas por el terremoto

Policía Nacional

Imputan a dos policías por exigir dinero a turistas brasileñas en San Andrés

Animales

Preocupación en Pacho: denuncian posible envenenamiento masivo de perros y gatos

Otras Noticias

Cine

Marvel anuncia reestreno de película con 4 minutos de escenas inéditas

La franquicia anuncia que esta nueva entrega será clave para entender 'Avengers: Doomsday', la próxima película que se estrenará a finales de 2026.

Radamel Falcao García

Andrés Cadavid habló del fuerte cruce que tuvo con Falcao en Bogotá

¿Qué pasó entre Cadavid y Falcao? El exdefensor habló del cruce que tuvo con el 'tigre'.

Artistas

Luto profundo: reconocida y querida actor fue encontrada sin vida en su casa

Dólar

Dólar dio la sorpresa y volvió a subir en Colombia: así cerró este 26 de agosto

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?