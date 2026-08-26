Tres adolescentes fueron judicializados por el homicidio de un ciudadano durante un hurto en Pitalito

Tres adolescentes, entre los 14 y 16 años, fueron judicializados por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano durante el hurto de una motocicleta de alto cilindraje en zona rural de Pitalito, Huila.

Judicializados adolescentes implicados en asesinato

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Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto en el centro poblado de Guacacayo, sobre la vía que comunica a Pitalito con Oporapa.

De acuerdo con la investigación, los jóvenes habrían interceptado a la víctima con la intención de apoderarse de su motocicleta.

Según la información recopilada por las autoridades, el ciudadano fue obligado a bajarse del vehículo. Sin embargo, al intentar impedir el robo, uno de los adolescentes presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante.

La víctima sufrió varias heridas en diferentes partes del cuerpo y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada a un centro asistencial. No obstante, llegó sin signos vitales.

Los capturaron tras el hecho Después de la agresión, los tres adolescentes habrían escapado a bordo de la motocicleta que, presuntamente, acababan de hurtar.

La Policía Nacional los aprehendió posteriormente en flagrancia en una vía pública de la vereda Buenos Aires, en Pitalito.

Los jóvenes quedaron a disposición de las autoridades para responder por su presunta participación en los hechos.

Durante el proceso judicial, una fiscal de la Seccional Huila les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados.

Ninguno de los tres adolescentes aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Tras analizar el caso, un juez de control de garantías determinó que los tres adolescentes deberán permanecer bajo internamiento preventivo en un centro especializado, mientras avanza el proceso judicial.