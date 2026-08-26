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Andrés Cadavid habló del fuerte cruce que tuvo con Falcao en Bogotá

¿Qué pasó entre Cadavid y Falcao? El exdefensor habló del cruce que tuvo con el 'tigre'.

Andrés Cadavid y Radamel Falcao
Fotos: capturas de pantalla IG Fútbol RCN

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
04:11 p. m.
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Andrés Cadavid habló sobre el cruce que protagonizó con Falcao García durante el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, disputado en El Campín. El exdefensor explicó cómo se produjo el choque y qué ocurrió después de la discusión.

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La escena se hizo viral a través de un video publicado por Deportes RCN y generó comentarios entre los aficionados, especialmente por la intensidad del intercambio entre los dos futbolistas.

¿Por qué discutieron Andrés Cadavid y Falcao?

La discusión se originó durante una jugada en la que Falcao intentaba superar a Cadavid. Según explicó el exjugador de Millonarios, ambos terminaron chocando las rodillas cuando el delantero intentó cambiar la posición de la pierna con la que conducía el balón.

Cadavid aseguró que la acción no tuvo la intención de golpear al atacante y rechazó las versiones que circularon después del encuentro sobre una supuesta agresión deliberada.

Salí en muchos medios diciendo que ‘iba a matar’ a Falcao, que le iba a pegar una patada… Es mentira, afirmó durante una conversación en el pódcast El Camerino.

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El exdefensor también reconoció que entendió la reacción de Falcao, pues los dos sintieron el impacto durante la acción. El delantero le habría pedido que jugara con mayor tranquilidad, algo que generó el intercambio de palabras que quedó registrado en video.

Íbamos en una jugada donde Falcao quería sobrepasarme y yo sentí que de pronto quería tirarme un túnel o tratar de cambiar la pierna con la que iba dominando y yo quedar fuera de base en querer defenderlo. Cuando yo veo que quiere cambiar de posición, pongo el pie y ahí los dos chocamos rodilla con rodilla, dijo Cadavid.

¿Qué se dijeron Cadavid y Falcao después del choque?

Andrés Cadavid contó que, después de revisar lo ocurrido, se acercó a Falcao para preguntarle si existía algún problema y terminó disculpándose por la situación.

“Yo le dije que ‘si había algún problema, si había pasado algo’… Obviamente, me disculpé”, relató.

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De esta manera, el propio Cadavid dio contexto a una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que fue interpretada inicialmente como una fuerte confrontación entre Radamel y el exdefensor.

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