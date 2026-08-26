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Genomma Lab dona más de $786 millones para apoyar a comunidades afectadas por el terremoto

La empresa destacó que la emergencia no termina con la primera atención, sino que requiere mantener la solidaridad en la etapa de recuperación.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
03:56 p. m.
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Genomma Lab Internacional anunció una donación superior a los $786 millones de pesos para respaldar la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

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La compañía entregó más de 29.900 productos de sus marcas Tío Nacho®, Vanart®, Cicatricure® y Groomen®, valorados en $466,8 millones, y articuló la entrega de 26.000 pilas alcalinas Duracell, con un valor comercial de $320 millones, al Banco de Alimentos de Colombia (ABACO).

Apoyo en la segunda fase

La empresa destacó que la emergencia no termina con la primera atención, sino que requiere mantener la solidaridad en la etapa de recuperación y reconstrucción.

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“Desde Genomma Lab Internacional queremos contribuir con nuestros recursos y acompañar a las comunidades que hoy más lo necesitan”, afirmó Diana Leal, gerente general de la compañía en Colombia.

Alianzas para la reconstrucción

El Programa de Respuesta ante Situaciones de Emergencia y Desastres Naturales de Genomma Lab permitió articular esfuerzos y alianzas como la realizada con Duracell, para poner a disposición recursos útiles en la atención humanitaria.

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Con estas acciones, la compañía reafirma su compromiso de acompañar al país en momentos críticos y sumar capacidades del sector privado en la reconstrucción.

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