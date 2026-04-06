Tres cuerpos incinerados fueron hallados entre Soacha y Ciudad Bolívar: esto se sabe

Julián Perico Sánchez, alcalde del municipio de Soacha, informó este jueves 4 de junio que en zona rural de la vereda Fusungá, un sector conocido como El Cielo, fueron hallados tres cuerpos, los cuales aparecieron incinerados.

El mandatario local hizo un llamado a las autoridades de la ciudad de Bogotá, indicando que el punto donde abandonaron estos cuerpos se encuentra muy cerca de la localidad de Ciudad Bolívar en la capital del país.

Necesitamos esclarecer estos hechos y dar con los responsables.

¿Qué se sabe sobre los cuerpos hallados en Soacha?

De momento, las autoridades trabajaban en la verificación de la identidad de las víctimas y se espera que en las próximas horas se conozcan las causas de la muerte, a la expectativa de esclarecer si les prendieron fuego estando ya fallecidos.

El hallazgo fue realizado por un vecino del sector, quien compartió videos e imágenes de este lamentable caso por medio de redes sociales. La difusión de este contenido generó conmoción en el municipio que espera respuestas y acciones que garanticen la seguridad.