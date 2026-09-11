Estos fueron los graves señalamientos que hizo la Fiscalía contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

Más allá de la imputación de cargos contra Miguel Quintero, uno de los momentos que llamó la atención durante la audiencia fue la revelación de la Fiscalía sobre el supuesto pago de una comisión relacionada con seis contratos cuyo valor supera los 17.000 millones de pesos.

Según el ente acusador, dentro del presunto acuerdo para favorecer la adjudicación de estos contratos se habría establecido una participación económica.

Lo llamativo es que, de acuerdo con la Fiscalía, ese porcentaje habría sido modificado del 20% al 15%.

¿Qué habría ocurrido con los contratos que tienen a Miguel Quintero en el ojo de la Fiscalía?

La investigación está relacionada con contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Durante la diligencia, la Fiscalía sostuvo que las condiciones inicialmente acordadas habrían sido modificadas con el propósito de facilitar la adjudicación de los negocios y garantizar su ejecución. La fiscal del caso explicó:

Acordaron modificar las condiciones inicialmente pactadas para la entrega de las exigidas, reduciendo del 20 por ciento al 15 por ciento la participación económica reclamada sobre el valor de los contratos.

Según la hipótesis presentada por el ente acusador, esa modificación habría hecho parte del mecanismo utilizado para asegurar que los contratos terminaran siendo adjudicados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

¿De cuánto dinero se estaría hablando?

Los seis contratos que están bajo investigación superarían los 17.000 millones de pesos. Sobre ese monto, la Fiscalía habló de una presunta participación económica del 15%.

El dato deberá ser establecido dentro del proceso judicial, pero permite dimensionar el monto que está en el centro de la investigación.

La Fiscalía también señaló que Miguel Quintero habría tenido un papel relevante dentro del supuesto esquema de contratación.

¿Por qué es la cuarta vez que es llamado a una audiencia?

La diligencia que finalmente se llevó a cabo había sido aplazada en tres oportunidades.

En el cuarto intento, la Fiscalía logró avanzar con la imputación de cargos contra Miguel Quintero por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación busca determinar si existió un direccionamiento de los contratos y cuál habría sido exactamente la participación de cada una de las personas mencionadas dentro del proceso.

Federico Gutiérrez se pronunció por la imputación a Miguel Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a lo ocurrido durante la audiencia y volvió a cuestionar las actuaciones que son materia de investigación.

Si alguien en Colombia todavía tenía duda o tiene duda de que estos hermanos Quintero se robaron a Medellín, escuchen lo que dice la fiscal hoy en la imputación de cargos.

El mandatario ha sido uno de los principales actores políticos que ha puesto este caso bajo la lupa.