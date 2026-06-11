Así avanza la investigación del caso de los ‘sexocontratos’: lo que se sabe del material probatorio

La Fiscalía avanza en la investigación del escándalo por presuntas irregularidades en la contratación estatal que involucra a Deicy Jiménez y al expresidente Gustavo Petro.

Las autoridades han logrado recopilar material probatorio clave que incluye conversaciones digitales, contratos y testimonios que buscan esclarecer si se entregaron contratos del Estado a cambio de favores sexuales.

Tras más de 15 horas de extracción forense del celular de Jiménez, la Fiscalía obtuvo chats, pruebas documentales y un acta técnica que servirán de base para las investigaciones.

La diligencia permitió a las autoridades comenzar a identificar a los posibles vinculados en esta red de presuntos contratos irregulares.

El polémico chat entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez sobre Deicy Jiménez

Uno de los elementos probatorios más relevantes es un chat que presuntamente sostuvieron el expresidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

En esta conversación aparece un archivo con la hoja de vida de Deicy Jiménez acompañado de una instrucción directa: "Esta persona necesita que la tengan allí en el contrato mininterior", a lo cual Rodríguez habría respondido: "Perfecto, señor presidente".

La investigación documentó que Jiménez recibió nueve contratos con entidades estatales: siete en el Congreso de la República, uno en la Supervigilancia y dos en el Ministerio del Interior. Uno de estos contratos permanece vigente hasta diciembre de 2026, lo que coincide con la información contenida en el chat investigado.

Declaraciones en la Procuraduría serán clave en la investigación de los ‘sexocontratos’

La Fiscalía programó para el próximo 10 de noviembre la declaración bajo gravedad de juramento de Deicy Jiménez. El objetivo de esta diligencia es determinar si cumplió con el objeto contractual pactado y si fue seleccionada por sus capacidades profesionales o por otros motivos ajenos a criterios técnicos.

Paralelamente, la Procuraduría abrió su propia línea investigativa. El procurador Gregorio Eljach confirmó que Jiménez fue citada para el 9 de noviembre con el fin de ampliar su declaración sobre un contrato específico en la Vicepresidencia del Senado, cuando el cargo era ocupado por María José Pizarro.

Al día siguiente, el 10 de diciembre, declarará un señor identificado como Polo, quien habría fungido como supervisor del contrato que Jiménez tenía en el Gobierno Nacional.

"Se va a mirar el tema de la contratación específicamente... vamos avanzando para determinar pruebas que permitan más adelante tener una visión más real de los hechos que tengan que ver con la función administrativa", señaló el procurador Gregorio Eljach.