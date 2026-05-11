Grave revelación: habrían intentado envenenar a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, el abogado de Angie Rodríguez, Manuel Villanueva, reveló que a la exdirectora del Dapre del gobierno Petro le practicaron exámenes toxicológicos que darían cuenta que intentaron envenenarla.

Villanueva recordó que Rodríguez había denunciado anteriormente estos hechos y con las pruebas médicas se estaría corroborando esta clase de amenazas. Durante una visita a la Fiscalía, se conoció esta información.

La prueba que le realizaron a Rodríguez en España

“Se confirmaron unas versiones de unas personas testigos de los hechos y se solicitó la práctica de unas pruebas. Esa fue la diligencia”, expuso.

Volviendo al tema médico, el cual se le realizó a Rodríguez en España, el abogado explicó que la prueba se hizo tras orden de la Fiscalía. Con una muestra de cabello, se pudo identificar el intento de envenenamiento.

El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida. La Fiscalía está solicitando la prueba a España.

Durante la entrevista, Villanueva precisó que estos hechos habrían ocurrido luego de que la exdirectora destapara públicamente presuntos hechos irregularidades en el gobierno Petro.

¿Qué ha destapado Rodríguez?

El pasado 26 de julio, Rodríguez le concedió una entrevista exclusiva a Noticias RCN en la que contó detalles de las supuestas irregularidades. Habló, por ejemplo, de cuando le habrían negado el ingreso a la Casa de Nariño o el momento en el que supuestamente le quitaron la biometría a su esquema de seguridad.

Sin duda, uno de los nombres más polémicos mencionados por la exdirectora fue el de Juliana Guerrero. Sobre ella, expuso que efectivamente habría hecho parte de una red de influencias a cambio de contratos con el Estado.

Asimismo, sostuvo que ella, sin tener un cargo como funcionaria, supuestamente ejerció presión para manejar varias entidades, concretamente en nombramientos y salidas. Rodríguez expuso que todos estos hechos se los comunicó al entonces presidente.