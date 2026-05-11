CANAL RCN
Colombia Video

Grave revelación: habrían intentado envenenar a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre

El abogado de Angie Rodríguez reveló esta grave información en entrevista con Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 05 de 2026
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, el abogado de Angie Rodríguez, Manuel Villanueva, reveló que a la exdirectora del Dapre del gobierno Petro le practicaron exámenes toxicológicos que darían cuenta que intentaron envenenarla.

Fiscalía abrió noticia criminal por presuntas irregularidades en el Dapre: citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia
RELACIONADO

Fiscalía abrió noticia criminal por presuntas irregularidades en el Dapre: citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia

Villanueva recordó que Rodríguez había denunciado anteriormente estos hechos y con las pruebas médicas se estaría corroborando esta clase de amenazas. Durante una visita a la Fiscalía, se conoció esta información.

La prueba que le realizaron a Rodríguez en España

“Se confirmaron unas versiones de unas personas testigos de los hechos y se solicitó la práctica de unas pruebas. Esa fue la diligencia”, expuso.

Volviendo al tema médico, el cual se le realizó a Rodríguez en España, el abogado explicó que la prueba se hizo tras orden de la Fiscalía. Con una muestra de cabello, se pudo identificar el intento de envenenamiento.

El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida. La Fiscalía está solicitando la prueba a España.

Durante la entrevista, Villanueva precisó que estos hechos habrían ocurrido luego de que la exdirectora destapara públicamente presuntos hechos irregularidades en el gobierno Petro.

¿Qué ha destapado Rodríguez?

El pasado 26 de julio, Rodríguez le concedió una entrevista exclusiva a Noticias RCN en la que contó detalles de las supuestas irregularidades. Habló, por ejemplo, de cuando le habrían negado el ingreso a la Casa de Nariño o el momento en el que supuestamente le quitaron la biometría a su esquema de seguridad.

“Nunca le di orden de hablar con paramilitares”: Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez y el ‘Pacto de Valledupar’
RELACIONADO

“Nunca le di orden de hablar con paramilitares”: Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez y el ‘Pacto de Valledupar’

Sin duda, uno de los nombres más polémicos mencionados por la exdirectora fue el de Juliana Guerrero. Sobre ella, expuso que efectivamente habría hecho parte de una red de influencias a cambio de contratos con el Estado.

Asimismo, sostuvo que ella, sin tener un cargo como funcionaria, supuestamente ejerció presión para manejar varias entidades, concretamente en nombramientos y salidas. Rodríguez expuso que todos estos hechos se los comunicó al entonces presidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Hallaron el cuerpo de un hombre que había desaparecido en el río Minca, en Santa Marta: esto se sabe

Ministerio de Transporte

¿Qué pasará con el recordado antiguo puente Pumarejo de Barranquilla? Esto costará desmontarlo

Medellín

Utilizaba un salón de belleza en Medellín como fachada para atraer víctimas a una red de trata

Otras Noticias

Estadio El Campín

En América de Cali se quejaron del estado de El Campín tras el empate ante Millonarios

Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín cuatro días después del concierto de Ryan Castro.

Artistas

Murió querida actriz: esto se confirmó en las últimas horas

A la actriz le diagnosticaron una grave enfermedad en el último tiempo.

Conciertos

Festival Estéreo Picnic 2027: cartel por días, artistas y fechas de preventa de boletería

Medellín

Medellín tiene $3.000 millones para jóvenes que quieran comprar vivienda: así se repartirán

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia