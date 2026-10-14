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Colombia

Tres personas quedaron a la deriva cerca de Tumaco por fallas en su embarcación: así los rescataron

Guardacostas los ubicó y trasladó sanos y salvos hasta un muelle de Tumaco.

Náufragos rescatados
Foto: Armada

Valentina Bernal

octubre 14 de 2026
02:50 p. m.
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Tres personas vivieron momentos de angustia luego de quedar a la deriva en aguas del Pacífico sur, cerca de Tumaco, Nariño. Los ocupantes de una embarcación perdieron la posibilidad de continuar navegando tras un incidente con el motor, que terminó en el mar.

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La emergencia fue atendida por unidades de la Armada de Colombia, que activaron un operativo de búsqueda luego de recibir una alerta sobre la situación de la nave que transitaba entre Salahonda y Tumaco.

¿Cómo quedaron los tres ocupantes a la deriva?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el controlador de turno recibió una llamada que advertía sobre una embarcación en peligro en esta zona del Pacífico colombiano.

Tras conocer el reporte, se dispuso el zarpe de una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas, bajo el mando del oficial de turno, para iniciar las labores de búsqueda y localizar a las personas afectadas.

Luego de realizar patrullajes en el área, los uniformados encontraron una embarcación tipo corvina. Las primeras verificaciones establecieron que la emergencia se había originado por la caída accidental del motor al mar, lo que dejó a los tripulantes sin posibilidad de continuar su recorrido y sin comunicación.

¿Quiénes eran las personas rescatadas?

En la embarcación viajaban tres ciudadanos: dos mujeres, de 53 y 55 años, y un hombre de 52 años.

Una vez ubicados, los ocupantes fueron sometidos a una revisión para verificar sus condiciones de salud y determinar si requerían atención adicional.

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Posteriormente, las unidades de Guardacostas los trasladaron hasta el muelle Playa Arrecha, en Tumaco, donde llegaron sanos y salvos.

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