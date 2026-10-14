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Keiko Fujimori anuncia nuevas normas para los colegios públicos de Perú

¿Qué estará prohibido en los colegios de Perú con las nuevas reglas?

Keiko Fujimori
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
01:27 p. m.
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Keiko Fujimori anunció nuevos lineamientos para los colegios públicos de Perú. La propuesta incluye restricciones sobre el cabello, el maquillaje y los celulares, además de sanciones por violencia y acoso escolar.

La iniciativa de la presidenta busca reforzar la convivencia en las aulas y contempla consecuencias más severas para quienes cometan faltas graves, según explicó el Gobierno.

¿Qué estará restringido en las escuelas públicas de Perú?

Entre las medidas presentadas están las limitaciones al uso de maquillaje, esmalte de uñas y tintes para el cabello. También se plantearon reglas sobre la longitud del pelo de los estudiantes varones y el largo de las faldas del uniforme escolar.

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El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases también estará limitado, salvo que el docente autorice su utilización. La medida busca establecer criterios para el comportamiento dentro de las aulas.

Según lo anunciado por el ministro de Educación, José Antonio Chang, las reglas sobre presentación personal estarán dirigidas a las instituciones públicas. Los colegios privados podrán mantener sus propios criterios internos.

¿Qué sanciones podrían recibir los estudiantes por violencia o acoso?

Los lineamientos contemplan un sistema de medidas proporcionales a la gravedad de las conductas.

Las faltas podrían dar lugar a amonestaciones y otras acciones correctivas, mientras que los casos graves de violencia podrían terminar en la expulsión del estudiante.

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El Gobierno también busca reforzar la respuesta frente al acoso escolar, las agresiones sexuales y otros comportamientos que pongan en riesgo a integrantes de la comunidad educativa. Fujimori pidió que estos hechos sean denunciados ante las autoridades correspondientes.

¿Cuándo comenzarían a aplicarse las nuevas reglas?

El Gobierno anunció que los lineamientos recibirán observaciones de la sociedad civil antes de su entrada en vigor. Hasta que se concrete ese proceso, los detalles definitivos y la forma de aplicación deberán confirmarse oficialmente.

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La discusión ahora se centra en cómo equilibrar la disciplina escolar, la prevención de la violencia y los derechos de los estudiantes. La implementación y los resultados de las medidas serán claves para evaluar su alcance.

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