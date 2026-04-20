Tribunal de Bogotá confirma libertad del exministro Ricardo Bonilla en caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la libertad por vencimiento de términos del exministro Ricardo Bonilla, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Sala Penal concluyó que la causal prevista en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal se configuró el 31 de marzo de 2026, y que la radicación tardía del escrito durante la audiencia no desvirtuaba el derecho a la libertad.

Los delitos que enfrenta el exministro Bonilla en caso UNGRD

Bonilla, procesado por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, está vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Aunque enfrentará su juicio ante la Corte Suprema de Justicia, lo hará en libertad, en medio de un proceso que involucra presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.