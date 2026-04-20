CANAL RCN
Colombia

Tribunal de Bogotá confirma libertad del exministro Ricardo Bonilla en caso UNGRD

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla enfrentará su juicio en libertad.

Lo que significa la salida de Ricardo Bonilla del Gobierno Nacional por escándalo de la UNGRD
Foto: Presidencia

Noticias RCN

abril 20 de 2026
03:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la libertad por vencimiento de términos del exministro Ricardo Bonilla, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Qué vendrá para Ricardo Bonilla luego de quedar libre por vencimiento de términos?
RELACIONADO

¿Qué vendrá para Ricardo Bonilla luego de quedar libre por vencimiento de términos?

La Sala Penal concluyó que la causal prevista en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal se configuró el 31 de marzo de 2026, y que la radicación tardía del escrito durante la audiencia no desvirtuaba el derecho a la libertad.

Los delitos que enfrenta el exministro Bonilla en caso UNGRD

Bonilla, procesado por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, está vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fiscalía radica escrito de acusación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ante la Corte Suprema
RELACIONADO

Fiscalía radica escrito de acusación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ante la Corte Suprema

Aunque enfrentará su juicio ante la Corte Suprema de Justicia, lo hará en libertad, en medio de un proceso que involucra presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Salud

Insumos dejaron de entregarse en hospital que recibe a pacientes de Antioquia, Córdoba y Chocó

Asesinatos en Bogotá

¿Qué pasará con los hombres que golpearon hasta matar al responsable de la tragedia en grabación?

Bogotá

“Manera vil con la que le quitan la vida”: habló familiar de uno de los asesinados durante rodaje en Bogotá

Otras Noticias

Millonarios

¿Le alcanza a Millonarios? Los rivales que le faltan en el calendario

Millonarios enfrenta un calendario de alto riesgo: los dos partidos que le faltan por Liga BetPlay I-2026.

Medio oriente

Estados Unidos intercepta buque iraní en el estrecho de Ormuz

El comando aseguró que el buque ignoró las advertencias durante seis horas antes de ser detenido.

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 20 de abril de 2026

Barranquilla

Paciente en Barranquilla requiere una cirugía de corazón con urgencia: la Nueva EPS no ha respondido

Astrología

Mhoni Vidente hizo alarmante predicción sobre la condena de Nicolás Maduro: ¿cuál fue?