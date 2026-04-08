¿Qué vendrá para Ricardo Bonilla luego de quedar libre por vencimiento de términos?

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue dejado en libertad por vencimiento de términos, tras decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá. Aunque, continuará vinculado al proceso judicial por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

RELACIONADO Tribunal Superior de Bogotá concede libertad al exministro Ricardo Bonilla en caso UNGRD

La magistrada Isabel Álvarez cuestionó fuertemente la demora de la Fiscalía para radicar la solicitud de acusación contra el exfuncionario del gobierno Petro.

La demora de la Fiscalía para radicar la acusación

El punto de quiebre para efectos de considerar razonablemente que la Fiscalía ha presentado el escrito de acusación antes de la audiencia o que interrumpe el término que establece el artículo 317 de 120 días o cualquiera otra de sus disposiciones, es antes de que se instale la audiencia.

La medida de aseguramiento contra Bonilla sigue activa, pues la decisión judicial no obedeció a que dejara de representar un peligro para la sociedad o el proceso, sino exclusivamente a una demora procedimental.

El exministro está salpicado en el escándalo de la UNGRD por menciones de Olmedo López, Sneyder Pinilla y su exasesora María Alejandra Benavides, quienes lo señalaron de asignar cupos indicativos a cambio de tramitar reformas del Gobierno en el Congreso. También fue mencionado en un escándalo similar en Invías, donde hay otros 28 congresistas implicados. Por estos hechos también está capturado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

¿Quiénes salpicaron a Bonilla?

La controversia se centra en que la Fiscalía dejó vencer los términos cuando tuvo 120 días para presentar el escrito de acusación. El mismo día que el tribunal dejó en libertad a Bonilla, se radicó el escrito de acusación apenas unas horas antes del inicio de la audiencia, decisión fuertemente cuestionada por juristas.

“No se requiere una audiencia o un trámite prolongado; es simplemente enviar un correo electrónico con el escrito de acusación. Constituiría una falta disciplinaria en cabeza del fiscal que habría dejado vencer el término para presentar el escrito de acusación”, afirmó Francisco Bernate.

RELACIONADO Fiscalía radica escrito de acusación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ante la Corte Suprema

Según la Fiscalía, los términos se contaron desde el día en que Bonilla fue enviado a prisión. Sin embargo, para la magistrada debían contarse desde su imputación, ocho días antes, es decir, desde el 18 de diciembre de 2025.

“Resulta complejo para una Fiscalía que en un mismo día obtiene dos reveses, la situación del señor Carlos Ramón González, a quien se le niega la orden de Interpol, y ahora una libertad por vencimiento de términos en un evento que dependía exclusivamente de la Fiscalía”, precisó Bernate.

Bonilla podrá presentarse a la audiencia de acusación programada para el próximo 29 de abril en la Corte Suprema de Justicia. En segunda instancia, el tribunal podrá revisar nuevamente si lo envía a prisión luego de la apelación presentada por el ente acusador.