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Tribunal ordena al Ministerio del Trabajo crear política para combatir el acoso y la discriminación laboral

La nueva política debe ir enfocada en eliminar las conductas de violencia, acoso y discriminación laboral.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
01:46 p. m.
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El pasado 20 de octubre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que ordenó formular una política pública para eliminar los casos de violencia y acoso en el ámbito laboral.

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Según el tribunal, la decisión se dio luego de que dos ciudadanos revelaran que, en la nueva reforma laboral, se le otorgó al Ministerio de Trabajo un plazo para realizar la política pública, pero que la obligación no se concretó.

La cartera tenía un tiempo de 12 meses para llevar a cabo las tareas correspondientes, pero el período se venció.

¿Qué deberá incluir la política pública?

En lo establecido en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025, la nueva política debe ir enfocada en “eliminar las conductas de violencia, acoso y discriminación laboral.

Es decir que se deben “contemplar protocolos, planes, programas y estrategias para eliminar la violencia, el acoso y la discriminación en el ámbito laboral, así como unificar e incluir la normativa vigente sobre la materia”.

Ahora, el ministerio deberá cumplir la orden dentro de los cuatro meses siguientes a la orden del tribunal.

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Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se pronunció y aseguró que sí cumplió con la obligación mencionada anteriormente mediante el decreto 1040 de 2026. En dicho documento se reglamentó la Ley 2466 en materia de acoso, discriminación y violencia laboral.

Pero, para el tribunal, el decreto se expidió después del año de vigencia que tenía la cartera. Además, “su contenido no acreditaba la formulación de la política pública ordenada por el legislador”.

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